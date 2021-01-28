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Подравшегося с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченца задержали
Подравшегося с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченца задержали
Молодого чеченца, который устроил драку с сотрудниками ОМОНа на несогласованной акции в Москве 23 января, везут на допрос в столичное подразделение СК,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:08
2021-01-28T13:39
сайд-мухамад джумаев
татьяна потяева
омон россии
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
адам делимханов
москва
псковская область
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Молодого чеченца, который устроил драку с сотрудниками ОМОНа на несогласованной акции в Москве 23 января, везут на допрос в столичное подразделение СК, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал видеообращение в Instagram, призвав выйти на связь юношу, который участвовал в потасовке с силовиками в субботу - кадры драки распространились в соцсетях. Родители юноши утверждали, что его действия не связаны с поддержкой Алексея Навального."В настоящее время Сайд-Мухамада Джумаева везут на допрос к следователю, он был задержан в Псковской области", - сказал собеседник агентства.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
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сайд-мухамад джумаев, татьяна потяева, омон россии, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, адам делимханов, москва, псковская область, происшествия

Подравшегося с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченца задержали

11:08 28.01.2021 (обновлено: 13:39 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Молодого чеченца, который устроил драку с сотрудниками ОМОНа на несогласованной акции в Москве 23 января, везут на допрос в столичное подразделение СК, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал видеообращение в Instagram, призвав выйти на связь юношу, который участвовал в потасовке с силовиками в субботу - кадры драки распространились в соцсетях. Родители юноши утверждали, что его действия не связаны с поддержкой Алексея Навального.
"В настоящее время Сайд-Мухамада Джумаева везут на допрос к следователю, он был задержан в Псковской области", - сказал собеседник агентства.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
Автобусы с сотрудниками полиции перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 10:37
В Курске перед судом предстанут почти 40 участников несогласованной акции
 
Сайд-Мухамад ДжумаевТатьяна ПотяеваОМОН РоссииАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФАдам ДелимхановМоскваПсковская областьПроисшествия
 
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