https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594913625.html
Подравшегося с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченца задержали
Подравшегося с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченца задержали
Молодого чеченца, который устроил драку с сотрудниками ОМОНа на несогласованной акции в Москве 23 января, везут на допрос в столичное подразделение СК,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:08
2021-01-28T11:08
2021-01-28T13:39
сайд-мухамад джумаев
татьяна потяева
омон россии
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
адам делимханов
москва
псковская область
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Молодого чеченца, который устроил драку с сотрудниками ОМОНа на несогласованной акции в Москве 23 января, везут на допрос в столичное подразделение СК, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал видеообращение в Instagram, призвав выйти на связь юношу, который участвовал в потасовке с силовиками в субботу - кадры драки распространились в соцсетях. Родители юноши утверждали, что его действия не связаны с поддержкой Алексея Навального."В настоящее время Сайд-Мухамада Джумаева везут на допрос к следователю, он был задержан в Псковской области", - сказал собеседник агентства.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
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сайд-мухамад джумаев, татьяна потяева, омон россии, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, адам делимханов, москва, псковская область, происшествия