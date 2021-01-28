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https://ria.ru/20210128/strim-1595049759.html
Россиянин умер во время треш-стрима
Россиянин умер во время треш-стрима
Житель Смоленска умер во время треш-стрима. Об этом сообщает Readovka. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T23:05
2021-01-28T23:05
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Житель Смоленска умер во время треш-стрима. Об этом сообщает Readovka.Смерть в прямом эфире увидели полторы сотни подписчиков YouTube-канала, который прославился роликами с издевательствами над людьми. Автор стримов усаживал перед камерой спившихся пенсионеров, которым зрители скидывали деньги на новую порцию алкоголя.На данный момент доступна только часть записи прямой трансляции. На ролике виден лежащий на полу мужчина.По информации портала, в квартиру, где вели трансляцию, ночью приехали врачи и сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили труп 60-летнего мужчины. Точную причину смерти установят после вскрытия тела.Это не первый случай за последнее время. Второго декабря во время стрима блогера Reeflay (Стаса Решетникова) выяснилось, что девушка, находившаяся с ним в кадре, умерла. Врачи, приехавшие на вызов, констатировали смерть девушки. Потом приехала полиция. Все это время трансляция не прерывалась. Позднее выяснилось, что блогер бил девушку и издевался над ней. В крови обоих нашли наркотики.После этого случая в Совете Федерации решили разработать закон о запрете таких стримов. Сенаторы осудили пропаганду в интернете поведения, унижающего жизнь и достоинство людей. Такую же точку зрения выразили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие политики и общественные деятели.
https://ria.ru/20210125/tresh-strimy-1594413293.html
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совет федерации рф, лдпр, владимир жириновский, смоленск

Россиянин умер во время треш-стрима

23:05 28.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв РИА Новости. Житель Смоленска умер во время треш-стрима. Об этом сообщает Readovka.
Смерть в прямом эфире увидели полторы сотни подписчиков YouTube-канала, который прославился роликами с издевательствами над людьми. Автор стримов усаживал перед камерой спившихся пенсионеров, которым зрители скидывали деньги на новую порцию алкоголя.
На данный момент доступна только часть записи прямой трансляции. На ролике виден лежащий на полу мужчина.
По информации портала, в квартиру, где вели трансляцию, ночью приехали врачи и сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили труп 60-летнего мужчины. Точную причину смерти установят после вскрытия тела.
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Это не первый случай за последнее время. Второго декабря во время стрима блогера Reeflay (Стаса Решетникова) выяснилось, что девушка, находившаяся с ним в кадре, умерла. Врачи, приехавшие на вызов, констатировали смерть девушки. Потом приехала полиция. Все это время трансляция не прерывалась. Позднее выяснилось, что блогер бил девушку и издевался над ней. В крови обоих нашли наркотики.
После этого случая в Совете Федерации решили разработать закон о запрете таких стримов. Сенаторы осудили пропаганду в интернете поведения, унижающего жизнь и достоинство людей. Такую же точку зрения выразили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие политики и общественные деятели.
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