https://ria.ru/20210128/peterburg-1594928384.html

Омбудсмен Петербурга получил более 30 обращений после незаконной акции

Омбудсмен Петербурга получил более 30 обращений после незаконной акции

Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов получил более 30 обращений в связи с нарушениями прав человека после несогласованной акции 23 января, сообщает... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:19

2021-01-28T12:19

2021-01-28T12:19

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

александр шишлов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов получил более 30 обращений в связи с нарушениями прав человека после несогласованной акции 23 января, сообщает пресс-служба омбудсмена."К уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову уже поступило более 30 обращений в связи с нарушениями прав человека в ходе несогласованной акции "Свободу Навальному" 23 января. Их основная тематика – жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов, в частности, на применение насилия, на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции, на процессуальные нарушения", - говорится в сообщении.Также в пресс-службе отметили, что Шишлов получает просьбы о правовой помощи в обжаловании судебных решений.По данным пресс-службы, омбудсмен получил обращения о воспрепятствовании профессиональной деятельности 16 журналистов до и во время акции.Кроме того, Шишлову сообщили о необоснованном задержании людей, не участвовавших в акции."Как сообщает большинство заявителей, они не участвовали в акции и безрезультатно пытались объяснить это при задержании", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210128/proverka-1594924544.html

https://ria.ru/20210128/tiktoker-1594881526.html

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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, александр шишлов, санкт-петербург, общество