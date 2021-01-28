Омбудсмен Петербурга получил более 30 обращений после незаконной акции
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов получил более 30 обращений в связи с нарушениями прав человека после несогласованной акции 23 января, сообщает пресс-служба омбудсмена.
"К уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову уже поступило более 30 обращений в связи с нарушениями прав человека в ходе несогласованной акции "Свободу Навальному" 23 января. Их основная тематика – жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов, в частности, на применение насилия, на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции, на процессуальные нарушения", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что Шишлов получает просьбы о правовой помощи в обжаловании судебных решений.
По данным пресс-службы, омбудсмен получил обращения о воспрепятствовании профессиональной деятельности 16 журналистов до и во время акции.
Кроме того, Шишлову сообщили о необоснованном задержании людей, не участвовавших в акции.
"Как сообщает большинство заявителей, они не участвовали в акции и безрезультатно пытались объяснить это при задержании", - говорится в сообщении.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".