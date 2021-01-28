В Ереване протестующие требуют ареста Пашиняна
15:41 28.01.2021 (обновлено: 16:33 28.01.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Протестующие направились к зданию генпрокуратуры Армении в Ереване, требуя ареста премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы идем к зданию генпрокуратуры, окружаем здание и требуем от генерального прокурора арестовать Пашиняна", - заявил один из организаторов акции Аршак Закарян.
После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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