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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210128/pashinyan-1594976825.html
В Ереване протестующие требуют ареста Пашиняна
В Ереване протестующие требуют ареста Пашиняна
Протестующие направились к зданию генпрокуратуры Армении в Ереване, требуя ареста премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:41
2021-01-28T16:33
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
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азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Протестующие направились к зданию генпрокуратуры Армении в Ереване, требуя ареста премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости."Мы идем к зданию генпрокуратуры, окружаем здание и требуем от генерального прокурора арестовать Пашиняна", - заявил один из организаторов акции Аршак Закарян.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире

В Ереване протестующие требуют ареста Пашиняна

15:41 28.01.2021 (обновлено: 16:33 28.01.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване
Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Протестующие направились к зданию генпрокуратуры Армении в Ереване, требуя ареста премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы идем к зданию генпрокуратуры, окружаем здание и требуем от генерального прокурора арестовать Пашиняна", - заявил один из организаторов акции Аршак Закарян.
После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время совместного заявления для прессы по результатам трёхсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 19:47
Протестующие похитили дипломатический паспорт Пашиняна
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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