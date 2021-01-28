https://ria.ru/20210128/pashinyan-1594976825.html

В Ереване протестующие требуют ареста Пашиняна

В Ереване протестующие требуют ареста Пашиняна

Протестующие направились к зданию генпрокуратуры Армении в Ереване, требуя ареста премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:41

2021-01-28T15:41

2021-01-28T16:33

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Протестующие направились к зданию генпрокуратуры Армении в Ереване, требуя ареста премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости."Мы идем к зданию генпрокуратуры, окружаем здание и требуем от генерального прокурора арестовать Пашиняна", - заявил один из организаторов акции Аршак Закарян.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210126/pashinyan-1594696159.html

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никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире