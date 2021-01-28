https://ria.ru/20210128/partii-1595003865.html

Зюганов прокомментировал призывы к КПРФ объединиться с эсерами

Зюганов прокомментировал призывы к КПРФ объединиться с эсерами

Геннадий Зюганов, комментируя призыв к КПРФ присоединиться к "Справедливой России" и объединившимся с ней партиям, заявил, что пришивать костюм к рукаву не... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:31

2021-01-28T17:31

2021-01-28T17:31

надежда корнеева

сергей миронов

кпрф

справедливая россия

геннадий зюганов

политика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Геннадий Зюганов, комментируя призыв к КПРФ присоединиться к "Справедливой России" и объединившимся с ней партиям, заявил, что пришивать костюм к рукаву не стоит.Ранее заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда Корнеева призвала КПРФ присоединиться к объединившимся "Справедливой России", "За правду" и "Патриотам России" для создания мощной социалистической левой партии."Если у Миронова возникло желание объединяться, так кто против - приходите и работайте вместе. Ведь хотят, понимаете, костюм пришить к рукаву, за которым ничего нет. Посмотрите их программу - они все списали с некоторых наших положений, но чтобы это реализовать, надо иметь сильную команду, реальную программу, сильных руководителей", - сказал Зюганов в эфире "Россия 24".

https://ria.ru/20210128/obedinenie-1594942625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда корнеева, сергей миронов, кпрф, справедливая россия, геннадий зюганов, политика