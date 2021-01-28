https://ria.ru/20210128/pamyat-1594899575.html

Малышева назвала продукты, вызывающие потерю памяти и болезни мозга

Малышева назвала продукты, вызывающие потерю памяти и болезни мозга

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала две категории продуктов, которые могут вызывать проблемы с памятью и провоцировать развитие болезни Альцгеймера. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T09:36

2021-01-28T09:36

2021-01-28T11:11

елена малышева

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева назвала две категории продуктов, которые могут вызывать проблемы с памятью и провоцировать развитие болезни Альцгеймера.К первой группе она отнесла содержащие большое количество холестерина свинину, сливки и сливочное масло. Эксперт отметила, что их частое употребление и добавление при готовке может стать причиной прогрессирующего ухудшения памяти. Во вторую категорию Малышева включила богатые медью продукты, такие как печень, почки и сердце, а также кешью."Если память ухудшается, они не для вас", — предупредила медик в эфире программы "Жить здорово!".Для сохранения когнитивных функций она посоветовала есть продукты с высоким содержанием витамина D и E: масло зародышей пшеницы и подсолнечное, печень трески, а также рыбу северных морей. Как напомнила Малышева, по показаниям врача минимизировать негативное влияние холестерина можно, принимая статины, блокирующие его выработку в печени.

https://ria.ru/20210109/zakalka-1592357183.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малышева, здоровье - общество