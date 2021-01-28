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Малышева назвала продукты, вызывающие потерю памяти и болезни мозга
Малышева назвала продукты, вызывающие потерю памяти и болезни мозга
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала две категории продуктов, которые могут вызывать проблемы с памятью и провоцировать развитие болезни Альцгеймера. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T09:36
2021-01-28T09:36
2021-01-28T11:11
елена малышева
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева назвала две категории продуктов, которые могут вызывать проблемы с памятью и провоцировать развитие болезни Альцгеймера.К первой группе она отнесла содержащие большое количество холестерина свинину, сливки и сливочное масло. Эксперт отметила, что их частое употребление и добавление при готовке может стать причиной прогрессирующего ухудшения памяти. Во вторую категорию Малышева включила богатые медью продукты, такие как печень, почки и сердце, а также кешью."Если память ухудшается, они не для вас", — предупредила медик в эфире программы "Жить здорово!".Для сохранения когнитивных функций она посоветовала есть продукты с высоким содержанием витамина D и E: масло зародышей пшеницы и подсолнечное, печень трески, а также рыбу северных морей. Как напомнила Малышева, по показаниям врача минимизировать негативное влияние холестерина можно, принимая статины, блокирующие его выработку в печени.
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елена малышева, здоровье - общество
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Врач и телеведущая Елена Малышева
назвала две категории продуктов, которые могут вызывать проблемы с памятью и провоцировать развитие болезни Альцгеймера.
К первой группе она отнесла содержащие большое количество холестерина свинину, сливки и сливочное масло. Эксперт отметила, что их частое употребление и добавление при готовке может стать причиной прогрессирующего ухудшения памяти.
Во вторую категорию Малышева включила богатые медью продукты, такие как печень, почки и сердце, а также кешью.
"Если память ухудшается, они не для вас", — предупредила медик в эфире
программы "Жить здорово!".
Для сохранения когнитивных функций она посоветовала есть продукты с высоким содержанием витамина D и E: масло зародышей пшеницы и подсолнечное, печень трески, а также рыбу северных морей.
Как напомнила Малышева, по показаниям врача минимизировать негативное влияние холестерина можно, принимая статины, блокирующие его выработку в печени.