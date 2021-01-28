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Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать в феврале
Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать в феврале
В феврале российские туристы планируют провести отпуск в Москве, Сочи и Стамбуле, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:52
2021-01-28T18:52
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В феврале российские туристы планируют провести отпуск в Москве, Сочи и Стамбуле, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса для планирования путешествий проанализировали поисковые запросы пользователей на авиабилеты с вылетом в последний месяц зимы.Оказалось, что чаще всего респонденты ищут авиабилеты в Москву — туда желают отправиться 15 процентов клиентов. На втором месте — Сочи, а на третьем — Санкт-Петербург. Также в список вошли Краснодар, Калининград, Симферополь, Стамбул, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.Турция с большим отрывом (18 процентов запросов) возглавляет рейтинг зарубежных стран, которыми чаще всего интересуются россияне для путешествий в феврале. Следом идут ОАЭ и Армения. Кроме того, клиенты изучают возможности перелетов в Узбекистан, Киргизию, Египет, Казахстан, на Мальдивы, в США и Белоруссию.
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туризм, новости - туризм, москва, новосибирск, краснодар, симферополь, узбекистан, сочи, турция, белоруссия, минеральные воды, екатеринбург, стамбул, оаэ, мальдивы, киргизия, сша, египет, армения, санкт-петербург, калининград, казахстан

Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать в феврале

18:52 28.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска
Пассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 янв РИА Новости. В феврале российские туристы планируют провести отпуск в Москве, Сочи и Стамбуле, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса для планирования путешествий проанализировали поисковые запросы пользователей на авиабилеты с вылетом в последний месяц зимы.
Оказалось, что чаще всего респонденты ищут авиабилеты в Москву — туда желают отправиться 15 процентов клиентов. На втором месте — Сочи, а на третьем — Санкт-Петербург. Также в список вошли Краснодар, Калининград, Симферополь, Стамбул, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.
Турция с большим отрывом (18 процентов запросов) возглавляет рейтинг зарубежных стран, которыми чаще всего интересуются россияне для путешествий в феврале. Следом идут ОАЭ и Армения. Кроме того, клиенты изучают возможности перелетов в Узбекистан, Киргизию, Египет, Казахстан, на Мальдивы, в США и Белоруссию.
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