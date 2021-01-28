https://ria.ru/20210128/otdykh-1594959543.html

Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать в феврале

Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать в феврале

В феврале российские туристы планируют провести отпуск в Москве, Сочи и Стамбуле, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T18:52

2021-01-28T18:52

2021-01-28T18:52

туризм

туризм

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москва

новосибирск

краснодар

симферополь

узбекистан

сочи

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В феврале российские туристы планируют провести отпуск в Москве, Сочи и Стамбуле, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса для планирования путешествий проанализировали поисковые запросы пользователей на авиабилеты с вылетом в последний месяц зимы.Оказалось, что чаще всего респонденты ищут авиабилеты в Москву — туда желают отправиться 15 процентов клиентов. На втором месте — Сочи, а на третьем — Санкт-Петербург. Также в список вошли Краснодар, Калининград, Симферополь, Стамбул, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.Турция с большим отрывом (18 процентов запросов) возглавляет рейтинг зарубежных стран, которыми чаще всего интересуются россияне для путешествий в феврале. Следом идут ОАЭ и Армения. Кроме того, клиенты изучают возможности перелетов в Узбекистан, Киргизию, Египет, Казахстан, на Мальдивы, в США и Белоруссию.

https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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