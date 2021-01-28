https://ria.ru/20210128/ogon-1595041363.html
В Дагестане задержали мужчину, готовившего шашлык на Вечном огне
В Дагестане задержали мужчину, готовившего шашлык на Вечном огне
В дагестанском Дербенте задержали местного жителя, готовившего шашлык на Вечном огне в парке, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T21:18
2021-01-28T21:18
2021-01-28T21:18
республика дагестан
дербент
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 янв – РИА Новости. В дагестанском Дербенте задержали местного жителя, готовившего шашлык на Вечном огне в парке, сообщает пресс-служба администрации города.В социальных сетях в четверг распространялся видеоролик, на котором видно, как местный житель жарит шашлыки на Вечном огне и даёт советы по правильному приготовлению."Мужчина с видеоролика найден, его доставили в местный отдел полиции и составили протокол о нарушении", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210125/ogon-1594442126.html
дербент
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республика дагестан, дербент, происшествия