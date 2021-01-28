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В Дагестане задержали мужчину, готовившего шашлык на Вечном огне
В Дагестане задержали мужчину, готовившего шашлык на Вечном огне
В дагестанском Дербенте задержали местного жителя, готовившего шашлык на Вечном огне в парке, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T21:18
2021-01-28T21:18
республика дагестан
дербент
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 янв – РИА Новости. В дагестанском Дербенте задержали местного жителя, готовившего шашлык на Вечном огне в парке, сообщает пресс-служба администрации города.В социальных сетях в четверг распространялся видеоролик, на котором видно, как местный житель жарит шашлыки на Вечном огне и даёт советы по правильному приготовлению."Мужчина с видеоролика найден, его доставили в местный отдел полиции и составили протокол о нарушении", – говорится в сообщении.
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республика дагестан, дербент, происшествия

В Дагестане задержали мужчину, готовившего шашлык на Вечном огне

21:18 28.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 28 янв – РИА Новости. В дагестанском Дербенте задержали местного жителя, готовившего шашлык на Вечном огне в парке, сообщает пресс-служба администрации города.
В социальных сетях в четверг распространялся видеоролик, на котором видно, как местный житель жарит шашлыки на Вечном огне и даёт советы по правильному приготовлению.
"Мужчина с видеоролика найден, его доставили в местный отдел полиции и составили протокол о нарушении", – говорится в сообщении.
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Республика ДагестанДербентПроисшествия
 
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