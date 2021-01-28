Хинштейн объяснил отзыв запросов по ударившему женщину полицейскому
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заверил, что в отношении инцидента о применении физической силы к женщине на несогласованной акции в Санкт-Петербурге в соответствующих ведомствах идут процессуальные проверки.
Ранее парламентарий сообщал, что направил запросы генпрокурору и в СК о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга в связи с инцидентом, произошедшим во время несогласованной акции. Однако позже сообщил, что отозвал свои запросы после обсуждения ситуации с руководством ведомств.
"Я хочу сразу сказать, чтобы у всех было понимание. Ситуация никуда не исчезла с правовой точки зрения. Проверки процессуальные идут: и по линии следственного комитета, и по линии прокуратуры, и по линии МВД. Я вижу большую реакцию, связанную с тем, что я отозвал направленный ранее запрос. Могу обосновать свою позицию. Я получил абсолютно чёткие заверения руководителей правоохранительного блока, которые у меня не вызывают сомнений в том, что эта ситуация получит абсолютно объективную, непредвзятую и беспристрастную оценку, где не будет ни чести мундира, ни какой-то предвзятости, а будет именно закон", — сказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия 1".
"На мой взгляд, в ситуации с Питером важно, чтобы она не превратилась в политический спектакль, чтобы не получили людей, которых пытаются использовать в качестве сакральных жертв. Не дай бог, чтобы использовали людей в качестве каких-то знамён, поднимаемых на щиты теми политическими силами", — добавил Хинштейн.
Депутат отметил, что в рамках своей компетенции будет следить за ситуацией так же, как за ней наблюдает общественность.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".