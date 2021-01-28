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https://ria.ru/20210128/khinshteyn-1594974554.html
Хинштейн объяснил отзыв запросов по ударившему женщину полицейскому
Хинштейн объяснил отзыв запросов по ударившему женщину полицейскому
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заверил, что в отношении инцидента о применении физической силы к женщине на несогласованной акции в РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:32
2021-01-28T15:32
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
александр хинштейн
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заверил, что в отношении инцидента о применении физической силы к женщине на несогласованной акции в Санкт-Петербурге в соответствующих ведомствах идут процессуальные проверки.Ранее парламентарий сообщал, что направил запросы генпрокурору и в СК о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга в связи с инцидентом, произошедшим во время несогласованной акции. Однако позже сообщил, что отозвал свои запросы после обсуждения ситуации с руководством ведомств."Я хочу сразу сказать, чтобы у всех было понимание. Ситуация никуда не исчезла с правовой точки зрения. Проверки процессуальные идут: и по линии следственного комитета, и по линии прокуратуры, и по линии МВД. Я вижу большую реакцию, связанную с тем, что я отозвал направленный ранее запрос. Могу обосновать свою позицию. Я получил абсолютно чёткие заверения руководителей правоохранительного блока, которые у меня не вызывают сомнений в том, что эта ситуация получит абсолютно объективную, непредвзятую и беспристрастную оценку, где не будет ни чести мундира, ни какой-то предвзятости, а будет именно закон", — сказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия 1"."На мой взгляд, в ситуации с Питером важно, чтобы она не превратилась в политический спектакль, чтобы не получили людей, которых пытаются использовать в качестве сакральных жертв. Не дай бог, чтобы использовали людей в качестве каких-то знамён, поднимаемых на щиты теми политическими силами", — добавил Хинштейн.Депутат отметил, что в рамках своей компетенции будет следить за ситуацией так же, как за ней наблюдает общественность.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/khinshteyn-1594637177.html
https://ria.ru/20210127/peterburg-1594730262.html
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россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн, санкт-петербург, общество

Хинштейн объяснил отзыв запросов по ударившему женщину полицейскому

15:32 28.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заверил, что в отношении инцидента о применении физической силы к женщине на несогласованной акции в Санкт-Петербурге в соответствующих ведомствах идут процессуальные проверки.
Ранее парламентарий сообщал, что направил запросы генпрокурору и в СК о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга в связи с инцидентом, произошедшим во время несогласованной акции. Однако позже сообщил, что отозвал свои запросы после обсуждения ситуации с руководством ведомств.
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"Я хочу сразу сказать, чтобы у всех было понимание. Ситуация никуда не исчезла с правовой точки зрения. Проверки процессуальные идут: и по линии следственного комитета, и по линии прокуратуры, и по линии МВД. Я вижу большую реакцию, связанную с тем, что я отозвал направленный ранее запрос. Могу обосновать свою позицию. Я получил абсолютно чёткие заверения руководителей правоохранительного блока, которые у меня не вызывают сомнений в том, что эта ситуация получит абсолютно объективную, непредвзятую и беспристрастную оценку, где не будет ни чести мундира, ни какой-то предвзятости, а будет именно закон", — сказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия 1".
"На мой взгляд, в ситуации с Питером важно, чтобы она не превратилась в политический спектакль, чтобы не получили людей, которых пытаются использовать в качестве сакральных жертв. Не дай бог, чтобы использовали людей в качестве каких-то знамён, поднимаемых на щиты теми политическими силами", — добавил Хинштейн.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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Депутат отметил, что в рамках своей компетенции будет следить за ситуацией так же, как за ней наблюдает общественность.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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РоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФГенеральная прокуратура РФАлександр ХинштейнСанкт-ПетербургОбщество
 
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