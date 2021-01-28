https://ria.ru/20210128/karabakh-1595038264.html

В Армению из Азербайджана вернулись пятеро пленных

В Армению из Азербайджана вернулись пятеро пленных

Пять армянских военнопленных вернулись на родину из Азербайджана при посредничестве России, сообщил в четверг вице-премьер Армении Тигран Авинян. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T20:55

2021-01-28T20:55

2021-01-28T21:03

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ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Пять армянских военнопленных вернулись на родину из Азербайджана при посредничестве России, сообщил в четверг вице-премьер Армении Тигран Авинян."При посредничестве Российской Федерации и усилиями Службы национальной безопасности Армении пятеро пленных вернулись на родину", - написал Авинян в своем Telegram-канале.По его словам, также в четверг содержащихся в Азербайджане 62 армянских пленных военнослужащих связались со своими родственниками по телефону.Кроме того, командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил, что российские миротворцы доставили в Баку одного из находившихся в плену. По словам Мурадова, в Ереван возвращены пять пленных.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/karabakh-1594994486.html

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Кадры возвращения пленных в Армению из Азербайджана Пять армянских военнопленных вернулись на родину из Азербайджана при посредничестве России, сообщил в четверг вице-премьер Армении Тигран Авинян. 2021-01-28T20:55 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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рустам мурадов, россия, москва, армения, в мире