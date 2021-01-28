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Следствие попросило арестовать чеченца, подравшегося с ОМОНом в Москве
Следствие попросило арестовать чеченца, подравшегося с ОМОНом в Москве
В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, задержанного за драку с ОМОНом на несогласованной акции в... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:37
2021-01-28T18:38
россия
омон россии
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, задержанного за драку с ОМОНом на несогласованной акции в столице 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Сайда-Мухамада Сайд-Ахмадовича, обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ", - сообщила она.Ранее в Следственном комитете сообщили, что юноше предъявлено обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым. По словам источника, в ходе допроса у следователя молодой человек признал вину. При этом неясно, признал ли он вину только по одному эпизоду, или же по другим тоже.Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, изначально распространились в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал его выйти на связь. Родители юноши утверждали, что его действия не связаны с поддержкой Алексея Навального.В четверг следствие объявило о задержании молодого человека в Псковской области.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей - "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
https://ria.ru/20210128/aktsii-1594960308.html
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россия, омон россии, алексей навальный, москва, происшествия

Следствие попросило арестовать чеченца, подравшегося с ОМОНом в Москве

17:37 28.01.2021 (обновлено: 18:38 28.01.2021)
 
© Пресс-служба Пресненского судаСайд-Мухамад Джумаев в суде. Кадр видео
Сайд-Мухамад Джумаев в суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Пресс-служба Пресненского суда
Сайд-Мухамад Джумаев в суде. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, задержанного за драку с ОМОНом на несогласованной акции в столице 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Сайда-Мухамада Сайд-Ахмадовича, обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ", - сообщила она.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 14:37
Московская полиция предостерегла от участия в несогласованных акциях
Ранее в Следственном комитете сообщили, что юноше предъявлено обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым. По словам источника, в ходе допроса у следователя молодой человек признал вину. При этом неясно, признал ли он вину только по одному эпизоду, или же по другим тоже.
Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, изначально распространились в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал его выйти на связь. Родители юноши утверждали, что его действия не связаны с поддержкой Алексея Навального.
В четверг следствие объявило о задержании молодого человека в Псковской области.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей - "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции
 
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