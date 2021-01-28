Следствие попросило арестовать чеченца, подравшегося с ОМОНом в Москве
17:37 28.01.2021 (обновлено: 18:38 28.01.2021)
© Пресс-служба Пресненского судаСайд-Мухамад Джумаев в суде. Кадр видео
© Пресс-служба Пресненского суда
Сайд-Мухамад Джумаев в суде. Кадр видео
"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Сайда-Мухамада Сайд-Ахмадовича, обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ", - сообщила она.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что юноше предъявлено обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым. По словам источника, в ходе допроса у следователя молодой человек признал вину. При этом неясно, признал ли он вину только по одному эпизоду, или же по другим тоже.
Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, изначально распространились в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал его выйти на связь. Родители юноши утверждали, что его действия не связаны с поддержкой Алексея Навального.
В четверг следствие объявило о задержании молодого человека в Псковской области.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей - "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".