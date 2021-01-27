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Во Владимире завели дело против мужчины, распылившего газ в полицейского
Во Владимире завели дело против мужчины, распылившего газ в полицейского
Суд арестовал жителя Владимира, распылившего на несогласованном митинге 23 января в лицо полицейскому газовый баллончик, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:51
2021-01-27T15:51
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
владимир
происшествия
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РЯЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Суд арестовал жителя Владимира, распылившего на несогласованном митинге 23 января в лицо полицейскому газовый баллончик, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.О возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против 38-летнего мужчины в СК сообщали в понедельник. Отмечалось, что "подозреваемый, участвовавший в несанкционированном мероприятии на Театральной площади города Владимира, распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД". Его задержали при попытке скрыться с места происшествия, вину он полностью признал, в содеянном раскаялся."Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до двух месяцев", - заявили в региональном управлении.СК сегодня сообщил, что расследует 21 уголовное дело в связи с несогласованными митингами 23 января в разных регионах, также проводится шесть доследственных проверок.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/delo-1594783791.html
https://ria.ru/20210125/gaz-1594494218.html
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алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), владимир, происшествия

Во Владимире завели дело против мужчины, распылившего газ в полицейского

15:51 27.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального идут по Тверской улице в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального идут по Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Суд арестовал жителя Владимира, распылившего на несогласованном митинге 23 января в лицо полицейскому газовый баллончик, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
О возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против 38-летнего мужчины в СК сообщали в понедельник. Отмечалось, что "подозреваемый, участвовавший в несанкционированном мероприятии на Театральной площади города Владимира, распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД". Его задержали при попытке скрыться с места происшествия, вину он полностью признал, в содеянном раскаялся.
Несанкционированные акции сторонников А. Навального - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 13:54
СК возбудил 21 дело против участников несогласованных акций в РФ
"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до двух месяцев", - заявили в региональном управлении.
СК сегодня сообщил, что расследует 21 уголовное дело в связи с несогласованными митингами 23 января в разных регионах, также проводится шесть доследственных проверок.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 15:43
В Липецке завели дело против мужчины, распылившего газ в полицейских
 
Алексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)ВладимирПроисшествия
 
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