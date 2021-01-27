https://ria.ru/20210127/vladimir-1594813484.html

Во Владимире завели дело против мужчины, распылившего газ в полицейского

Во Владимире завели дело против мужчины, распылившего газ в полицейского

Суд арестовал жителя Владимира, распылившего на несогласованном митинге 23 января в лицо полицейскому газовый баллончик, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:51

2021-01-27T15:51

2021-01-27T15:51

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

владимир

происшествия

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РЯЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Суд арестовал жителя Владимира, распылившего на несогласованном митинге 23 января в лицо полицейскому газовый баллончик, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.О возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против 38-летнего мужчины в СК сообщали в понедельник. Отмечалось, что "подозреваемый, участвовавший в несанкционированном мероприятии на Театральной площади города Владимира, распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД". Его задержали при попытке скрыться с места происшествия, вину он полностью признал, в содеянном раскаялся."Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до двух месяцев", - заявили в региональном управлении.СК сегодня сообщил, что расследует 21 уголовное дело в связи с несогласованными митингами 23 января в разных регионах, также проводится шесть доследственных проверок.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/delo-1594783791.html

https://ria.ru/20210125/gaz-1594494218.html

владимир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), владимир, происшествия