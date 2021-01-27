https://ria.ru/20210127/student-1594837813.html

Студента из Алжира оштрафовали за участие в незаконной акции в Петербурге

Студента из Алжира оштрафовали за участие в незаконной акции в Петербурге

Московский районный суд Петербурга оштрафовал студента из Алжира за участие в несогласованной акции 23 января, сообщили в объединённой пресс-службе судов... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T17:43

2021-01-27T17:43

2021-01-27T17:43

алексей навальный

алжир (республика)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Московский районный суд Петербурга оштрафовал студента из Алжира за участие в несогласованной акции 23 января, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд рассмотрел материалы и назначил штраф в 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.По данным пресс-службы судов, студент из Алжира добровольно участвовал в несогласованной акции, организованной сторонниками Алексея Навального и повлекшей нарушение санитарных норм и правил.Гражданин Алжира, по данным судов, вину не признал и утверждал, что просто ждал жену у метро на Невском проспекте для прогулки. Протокол полиции, составленный в его отношении, эту версию не подтвердил, указывают в суде.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210127/aktsii-1594834577.html

https://ria.ru/20210127/shtraf-1594828784.html

алжир (республика)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, алжир (республика), санкт-петербург, происшествия