https://ria.ru/20210127/student-1594837813.html
Студента из Алжира оштрафовали за участие в незаконной акции в Петербурге
Студента из Алжира оштрафовали за участие в незаконной акции в Петербурге
Московский районный суд Петербурга оштрафовал студента из Алжира за участие в несогласованной акции 23 января, сообщили в объединённой пресс-службе судов... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:43
2021-01-27T17:43
2021-01-27T17:43
алексей навальный
алжир (республика)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Московский районный суд Петербурга оштрафовал студента из Алжира за участие в несогласованной акции 23 января, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд рассмотрел материалы и назначил штраф в 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.По данным пресс-службы судов, студент из Алжира добровольно участвовал в несогласованной акции, организованной сторонниками Алексея Навального и повлекшей нарушение санитарных норм и правил.Гражданин Алжира, по данным судов, вину не признал и утверждал, что просто ждал жену у метро на Невском проспекте для прогулки. Протокол полиции, составленный в его отношении, эту версию не подтвердил, указывают в суде.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
https://ria.ru/20210127/aktsii-1594834577.html
https://ria.ru/20210127/shtraf-1594828784.html
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алексей навальный, алжир (республика), санкт-петербург, происшествия