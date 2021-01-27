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https://ria.ru/20210127/shnurov-1594843138.html
Сергей Шнуров пожаловался в полицию на Иосифа Пригожина
Сергей Шнуров пожаловался в полицию на Иосифа Пригожина
Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина, сообщил РИА Новости адвокат певца... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:06
2021-01-27T19:35
культура
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина, сообщил РИА Новости адвокат певца Алексей Добрынин.В декабре в интервью изданию StarHit Пригожин заявил, что в конфликте со Шнуровым готов дойти до рукоприкладства из-за критики в адрес своей супруги Валерии. Речь идет о формулировке "Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке"."В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК России "Угроза причинения тяжкого вреда здоровью", — заявил Добрынин.Он ждет доследственной проверки, по итогам которой могут возбудить уголовное дело."Сергей Шнуров живет, работает и реагирует на все происходящее в рамках правового поля", — подчеркнул Добрынин. По его словам, заявление подано начальнику столичного главка МВД России.Комментариями полиции и защиты продюсера РИА Новости пока не располагает.Конфликт Шнурова и Пригожина разгорелся после слов последнего о том, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении.Шнуров в ответ опубликовал стихи, в которых назвал Пригожина цирковым заступником, а также раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику.
https://radiosputnik.ria.ru/20201229/shnurov-1591339787.html
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иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), шнур (сергей шнуров)

Сергей Шнуров пожаловался в полицию на Иосифа Пригожина

18:06 27.01.2021 (обновлено: 19:35 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина, сообщил РИА Новости адвокат певца Алексей Добрынин.
В декабре в интервью изданию StarHit Пригожин заявил, что в конфликте со Шнуровым готов дойти до рукоприкладства из-за критики в адрес своей супруги Валерии. Речь идет о формулировке "Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке".
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"В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК России "Угроза причинения тяжкого вреда здоровью", — заявил Добрынин.
Он ждет доследственной проверки, по итогам которой могут возбудить уголовное дело.
"Сергей Шнуров живет, работает и реагирует на все происходящее в рамках правового поля", — подчеркнул Добрынин. По его словам, заявление подано начальнику столичного главка МВД России.
Комментариями полиции и защиты продюсера РИА Новости пока не располагает.
Конфликт Шнурова и Пригожина разгорелся после слов последнего о том, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении.
Шнуров в ответ опубликовал стихи, в которых назвал Пригожина цирковым заступником, а также раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику.
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КультураИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)
 
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