https://ria.ru/20210127/shnurov-1594843138.html

Сергей Шнуров пожаловался в полицию на Иосифа Пригожина

Сергей Шнуров пожаловался в полицию на Иосифа Пригожина

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина, сообщил РИА Новости адвокат певца... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:06

2021-01-27T18:06

2021-01-27T19:35

культура

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

шнур (сергей шнуров)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина, сообщил РИА Новости адвокат певца Алексей Добрынин.В декабре в интервью изданию StarHit Пригожин заявил, что в конфликте со Шнуровым готов дойти до рукоприкладства из-за критики в адрес своей супруги Валерии. Речь идет о формулировке "Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке"."В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК России "Угроза причинения тяжкого вреда здоровью", — заявил Добрынин.Он ждет доследственной проверки, по итогам которой могут возбудить уголовное дело."Сергей Шнуров живет, работает и реагирует на все происходящее в рамках правового поля", — подчеркнул Добрынин. По его словам, заявление подано начальнику столичного главка МВД России.Комментариями полиции и защиты продюсера РИА Новости пока не располагает.Конфликт Шнурова и Пригожина разгорелся после слов последнего о том, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении.Шнуров в ответ опубликовал стихи, в которых назвал Пригожина цирковым заступником, а также раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/shnurov-1591339787.html

https://ria.ru/20201208/prigozhin-1588126674.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), шнур (сергей шнуров)