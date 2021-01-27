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В четырех городах после акций 23 января завели дела о блокировании дорог
В четырех городах после акций 23 января завели дела о блокировании дорог
Возбуждены дела по статье о воспрепятствовании работе транспорта на несогласованных акциях 23 января в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Ижевске,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:21
2021-01-27T16:28
протесты
алексей навальный
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
владивосток
ижевск
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Возбуждены дела по статье о воспрепятствовании работе транспорта на несогласованных акциях 23 января в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Ижевске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, протестующие "осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры" на улицах Москвы.Аналогичные дела возбуждены в Санкт-Петербурге, где группа лиц "вышла на проезжую часть, тем самым препятствуя движению транспортных средств и вынуждая водителей применять экстренное торможение" - была создана угроза жизни и безопасности другим людям.Уголовные дела по данной статье также возбуждены во Владивостоке и в Ижевске, где также люди выходили на проезжие части, добавили в МВД.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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москва
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протесты, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, владивосток, ижевск, санкт-петербург, происшествия

В четырех городах после акций 23 января завели дела о блокировании дорог

16:21 27.01.2021 (обновлено: 16:28 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Возбуждены дела по статье о воспрепятствовании работе транспорта на несогласованных акциях 23 января в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Ижевске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, участвовавших в несогласованной акции, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК Российской Федерации ("приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения" - ред.)", - сказала Волк.
По версии следствия, протестующие "осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры" на улицах Москвы.
Аналогичные дела возбуждены в Санкт-Петербурге, где группа лиц "вышла на проезжую часть, тем самым препятствуя движению транспортных средств и вынуждая водителей применять экстренное торможение" - была создана угроза жизни и безопасности другим людям.
Уголовные дела по данной статье также возбуждены во Владивостоке и в Ижевске, где также люди выходили на проезжие части, добавили в МВД.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 08:00
Как уберечь детей от агитаторов
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
 
ПротестыАлексей НавальныйМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваВладивостокИжевскСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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