https://ria.ru/20210127/protesty-1594819614.html

В четырех городах после акций 23 января завели дела о блокировании дорог

В четырех городах после акций 23 января завели дела о блокировании дорог

Возбуждены дела по статье о воспрепятствовании работе транспорта на несогласованных акциях 23 января в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Ижевске,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:21

2021-01-27T16:21

2021-01-27T16:28

протесты

алексей навальный

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

владивосток

ижевск

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Возбуждены дела по статье о воспрепятствовании работе транспорта на несогласованных акциях 23 января в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Ижевске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, протестующие "осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры" на улицах Москвы.Аналогичные дела возбуждены в Санкт-Петербурге, где группа лиц "вышла на проезжую часть, тем самым препятствуя движению транспортных средств и вынуждая водителей применять экстренное торможение" - была создана угроза жизни и безопасности другим людям.Уголовные дела по данной статье также возбуждены во Владивостоке и в Ижевске, где также люди выходили на проезжие части, добавили в МВД.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

москва

владивосток

ижевск

санкт-петербург

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2021

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протесты, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, владивосток, ижевск, санкт-петербург, происшествия