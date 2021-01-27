Пригожин выругался на Шнурова после его жалобы в полицию
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о том, что музыкант Сергей Шнуров пожаловался на него в полицию.
"Я давно забыл о его существовании. Ему пиара не хватает?" — сказал Пригожин изданию "Газета.ру" и выругался в адрес музыканта.
Продюсер добавил, что никак не будет реагировать на ситуацию.
Ранее адвокат Шнурова Алексей Добрынин сообщил РИА Новости, что музыкант написал заявление в полицию из-за "угроз" со стороны Пригожина.
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В декабре продюсер в одном из интервью признался, что в конфликте со Шнуровым готов дойти до рукоприкладства и "треснуть по башке" из-за критики в адрес певицы Валерии.
Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера о бедственном положении артистов из-за отмены выступлений на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Шнуров в стихах назвал продюсера цирковым заступником и раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Пригожин в ответ написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику.