https://ria.ru/20210127/prigozhin-1594855787.html

Пригожин выругался на Шнурова после его жалобы в полицию

Пригожин выругался на Шнурова после его жалобы в полицию

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о том, что музыкант Сергей Шнуров пожаловался на него в полицию. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T19:08

2021-01-27T19:08

2021-01-27T19:08

шоубиз

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

шнур (сергей шнуров)

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о том, что музыкант Сергей Шнуров пожаловался на него в полицию. "Я давно забыл о его существовании. Ему пиара не хватает?" — сказал Пригожин изданию "Газета.ру" и выругался в адрес музыканта. Продюсер добавил, что никак не будет реагировать на ситуацию. Ранее адвокат Шнурова Алексей Добрынин сообщил РИА Новости, что музыкант написал заявление в полицию из-за "угроз" со стороны Пригожина. В декабре продюсер в одном из интервью признался, что в конфликте со Шнуровым готов дойти до рукоприкладства и "треснуть по башке" из-за критики в адрес певицы Валерии. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера о бедственном положении артистов из-за отмены выступлений на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Шнуров в стихах назвал продюсера цирковым заступником и раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Пригожин в ответ написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику.

https://ria.ru/20201117/zhaloba-1585088420.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), шнур (сергей шнуров)