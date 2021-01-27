Эксперты сравнили действия полиции при погромах в России и США
16:13 27.01.2021 (обновлено: 16:34 27.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов на Тверской улице в Москве
"Он с легкостью мог нажать на педаль газа, как в таких случаях делают в Америке, и умчаться от нападавших хулиганов и отморозков. Но он, несмотря на реальную угрозу, не стал подвергать опасности людей, в том числе самих хулиганов, которых мог задавить и покалечить", - считает глава движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
По его мнению, водитель машины, "беспокоясь за их здоровье, пожертвовал своим".
Подобного мнения придерживается и генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета "Сильной России" Александр Михайлов: "Что он мог делать? Он же не мог давить толпу. Он под это не заточен, у него задача - себя сберечь и транспортное средство".
Инцидент на Цветном бульваре напомнил ему о путче 1993 года, когда в столкновениях на улицах Москвы под горячую руку попадали и случайные люди.
"Когда там [у телецентра "Останкино"] было побоище - люди, которые, ничего не подозревая, возвращались с дач на своих частных автомобилях... И вот они попадали под раздачу, потому что любой движущийся объект подвергался обстрелу со стороны "Витязей", и было много людей, пострадавших именно в этот период времени. Они совершенно случайно оказывались там", - сказал эксперт.
По его словам, когда в толпе возникает турбулентность, зачастую она "реагирует на любые раздражители, в том числе на государственную машину…, и вымещает ненависть на неодушевленных предметах, а в данном случае еще и пострадал водитель".
"Говорить о каких-то действиях со стороны водителя мы не можем, поскольку для него главное было - не нарвавшись на неприятности, не задавив никого, быстро покинуть это место", - подчеркнул эксперт.
Ранее СК РФ сообщил о задержании одного из участников нападения на автомобиль – им оказался популярный TikTok-блогер Константин Лакеев. Согласно опубликованному следствием видео, он признал себя виновным и заверил, что "очень раскаивается и сожалеет". По уголовному делу ему грозит вплоть до реального срока заключения.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России после призывов сторонников Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Крупнейшая из акций состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.