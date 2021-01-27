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https://ria.ru/20210127/pogromy-1594817965.html
Эксперты сравнили действия полиции при погромах в России и США
Эксперты сравнили действия полиции при погромах в России и США
Водитель автомобиля с мигалкой, на которого напала толпа в ходе несогласованной акции в Москве, мог бы нажать на газ по примеру коллег из США, но не стал... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:13
2021-01-27T16:34
россия
антон цветков ("сильная россия")
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Водитель автомобиля с мигалкой, на которого напала толпа в ходе несогласованной акции в Москве, мог бы нажать на газ по примеру коллег из США, но не стал рисковать здоровьем людей, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Он с легкостью мог нажать на педаль газа, как в таких случаях делают в Америке, и умчаться от нападавших хулиганов и отморозков. Но он, несмотря на реальную угрозу, не стал подвергать опасности людей, в том числе самих хулиганов, которых мог задавить и покалечить", - считает глава движения "Сильная Россия" Антон Цветков.По его мнению, водитель машины, "беспокоясь за их здоровье, пожертвовал своим".Подобного мнения придерживается и генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета "Сильной России" Александр Михайлов: "Что он мог делать? Он же не мог давить толпу. Он под это не заточен, у него задача - себя сберечь и транспортное средство".Инцидент на Цветном бульваре напомнил ему о путче 1993 года, когда в столкновениях на улицах Москвы под горячую руку попадали и случайные люди."Когда там [у телецентра "Останкино"] было побоище - люди, которые, ничего не подозревая, возвращались с дач на своих частных автомобилях... И вот они попадали под раздачу, потому что любой движущийся объект подвергался обстрелу со стороны "Витязей", и было много людей, пострадавших именно в этот период времени. Они совершенно случайно оказывались там", - сказал эксперт.По его словам, когда в толпе возникает турбулентность, зачастую она "реагирует на любые раздражители, в том числе на государственную машину…, и вымещает ненависть на неодушевленных предметах, а в данном случае еще и пострадал водитель"."Говорить о каких-то действиях со стороны водителя мы не можем, поскольку для него главное было - не нарвавшись на неприятности, не задавив никого, быстро покинуть это место", - подчеркнул эксперт.Ранее СК РФ сообщил о задержании одного из участников нападения на автомобиль – им оказался популярный TikTok-блогер Константин Лакеев. Согласно опубликованному следствием видео, он признал себя виновным и заверил, что "очень раскаивается и сожалеет". По уголовному делу ему грозит вплоть до реального срока заключения.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России после призывов сторонников Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Крупнейшая из акций состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/delo-1594783791.html
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"Хотел бы попросить прощения": участники несанкционированной акции в Москве признали вину
23 января 2021 года мужчина, находясь на Страстной улице в центре Москвы, во время участия в несанкционированном мероприятии нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища. Во время допроса мужчина 1984 года рождения сообщил, что участвовал в драке, и полностью признал свою вину.
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россия, антон цветков ("сильная россия"), алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша

Эксперты сравнили действия полиции при погромах в России и США

16:13 27.01.2021 (обновлено: 16:34 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов на Тверской улице в Москве
Женщина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Водитель автомобиля с мигалкой, на которого напала толпа в ходе несогласованной акции в Москве, мог бы нажать на газ по примеру коллег из США, но не стал рисковать здоровьем людей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Он с легкостью мог нажать на педаль газа, как в таких случаях делают в Америке, и умчаться от нападавших хулиганов и отморозков. Но он, несмотря на реальную угрозу, не стал подвергать опасности людей, в том числе самих хулиганов, которых мог задавить и покалечить", - считает глава движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Несанкционированные акции сторонников А. Навального - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 13:54
СК возбудил 21 дело против участников несогласованных акций в РФ
По его мнению, водитель машины, "беспокоясь за их здоровье, пожертвовал своим".
Подобного мнения придерживается и генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета "Сильной России" Александр Михайлов: "Что он мог делать? Он же не мог давить толпу. Он под это не заточен, у него задача - себя сберечь и транспортное средство".
Инцидент на Цветном бульваре напомнил ему о путче 1993 года, когда в столкновениях на улицах Москвы под горячую руку попадали и случайные люди.
"Когда там [у телецентра "Останкино"] было побоище - люди, которые, ничего не подозревая, возвращались с дач на своих частных автомобилях... И вот они попадали под раздачу, потому что любой движущийся объект подвергался обстрелу со стороны "Витязей", и было много людей, пострадавших именно в этот период времени. Они совершенно случайно оказывались там", - сказал эксперт.
По его словам, когда в толпе возникает турбулентность, зачастую она "реагирует на любые раздражители, в том числе на государственную машину…, и вымещает ненависть на неодушевленных предметах, а в данном случае еще и пострадал водитель".
"Говорить о каких-то действиях со стороны водителя мы не можем, поскольку для него главное было - не нарвавшись на неприятности, не задавив никого, быстро покинуть это место", - подчеркнул эксперт.
Ранее СК РФ сообщил о задержании одного из участников нападения на автомобиль – им оказался популярный TikTok-блогер Константин Лакеев. Согласно опубликованному следствием видео, он признал себя виновным и заверил, что "очень раскаивается и сожалеет". По уголовному делу ему грозит вплоть до реального срока заключения.
Задержание TikTok-блогера после незаконной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 11:50
Опубликовано видео задержания TikTok-блогера после незаконной акции
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России после призывов сторонников Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Крупнейшая из акций состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
TikTok-блогер Константин Лакеев - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 14:18
TikTok-блогер извинился за нападение на машину ФСБ в Москве
 
РоссияАнтон Цветков ("Сильная Россия")Алексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)США
 
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