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Не компьютером единым: топ-10 настольных игр для всей семьи
Не компьютером единым: топ-10 настольных игр для всей семьи
Популярность настольных игр как разновидности семейного досуга растет. Подборка интересных вариантов — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:38
2021-01-27T18:38
игры
дети
семья
общество
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Популярность настольных игр как разновидности семейного досуга растет. Подборка интересных вариантов — в материале РИА Новости."Эрудит"Эта игра — классика "настолок". Русскоязычный аналог известного во всем мире "Скрэббла" входит в число самых интересных настольных игр для всей семьи.Суть "Эрудита" такова: за каждый ход из случайного набора семи букв нужно собрать слово и выложить его наиболее удачным способом на игровом поле.Каждая буква в этой настольной развивающей игре имеет определенное количество очков. Сумма баллов за слово вырастает, когда одна или несколько букв "лежат" на спецклетках (цветных). Победителем в игре становится тот, кто к финалу наберет большее количество очков.В "Эрудит" могут играть от 2 до 6 человек. Длится партия настольной игры около 1 часа."Монополия"Еще одна классическая "настолка". Цель экономической стратегии о торговле недвижимостью — правильно использовать стартовый капитал, выдаваемый в начале игры, и добиться банкротства соперников. В процессе игры необходимо покупать недвижимость, получать с ее аренды игровые деньги и таким образом наращивать капитал. Ходы игроки делают по очереди, бросая кубик. Участвовать в "Монополии" могут 2-8 человек. На партию в среднем уходит 2 часа. Самой долгой в мире стала игра, которая длилась 1680 часов."Имаджинариум"Одной из самых красивых настольных игр для всей семьи принято считать "Имаджинариум". Ее суть в том, чтобы загадывать и отгадывать ассоциации к картам, на которых изображены необычные сюжеты.Игра рассчитана 4-7 игроков. Каждый из них по очереди становится ведущим. Он формулирует ассоциацию на одну из своих карт, озвучивает ее и кладет загаданную картинку на стол рубашкой вверх. Остальные ищут среди своих карточек рисунок, который, по их мнению, лучше всего подходит под ассоциацию ведущего и так же кладут ее на стол.Задача участников — понять, какую именно из выложенных на столе карточек загадал ведущий, и проголосовать за нее. Победителем становится тот, кто лучше всех игроков распознает карты соперников, и при этом сам загадывает узнаваемые, но не самые простые ассоциации.Игра помогает:Длительность партии в "Имаджинариуме" — от 30 минут."Свинтус"Эта российская "настолка" создана по мотивам популярной американской карточной игры "Уно". Она пришлась по вкусу людям из-за простоты правил и специфического юмора.Колода "Свинтуса" состоит из 64 карт с цифрами и 48 специальных карт. В самом начале каждый игрок получает по 8 карт. Цель настольной развлекательной игры — избавиться от них как можно скорее, при этом "подложить свинью" другим участникам — сделать так, чтобы они собрали как можно больше дополнительных карточек.В "Свинтусе" могут участвовать от 2 до 10 человек. Партия длится 10-20 минут."Alias" "Alias" ("Элиас") — отличная игра для большой компании, которая не только развеселит, но и заставит напрячь мозги. Для участия игроки разбиваются на команды и по очереди выполняют задание.Всего за минуту (отсчитывается песочными часами) один игрок должен объяснить своей команде или напарнику как можно больше слов с вытянутой карты. Делать это нужно только речью, не используя жесты и однокоренные слова.За разгадки команды получают баллы, которые продвигают их по игровому полю. Победителем становится та группа игроков, которая первой достигнет финиша.В Элиас могут играть от 4 и более человек. Средняя продолжительность партии — 2 часа."Билет на поезд"Это простая и увлекательная семейная стратегия. Участвовать в ней могут от 2 до 5 человек.Задача игроков — прокладывать маршруты на картах различных стран — выставлять цветные вагончики, связывая между собой города. Для этого нужно выложить столько карт определенного цвета, сколько ячеек содержит дорога на игровом поле. Победителем становится тот, кто выстроит большее количество маршрутов и наберет самое большое количество очков.Партия в "Билете на поезд" длится в среднем 1 час."Находка для шпиона"Эта игра для всей семьи напоминает известную "Мафию", но обладает парой отличительных черт, которые делают ее интереснее. Во-первых, действие происходит не в одном городе, который "засыпает", а на 30 ярких локациях. А во-вторых, в этой игре нет ведущего.Игра проходит в режиме разговора. Один из участников является шпионом. Его цель — узнать, в какой локации он пребывает, и не раскрыть свой статус. Остальные же игроки знают локацию и должны разгадать, кто шпион.Игра помогает:Участвовать в игре могут от 3 до 8 человек. Продолжительность партии — 8-15 минут. "Дрова Вечеринка"Эта игра — креативная вариация на тему известной во всем мире "Дженги".Сначала строится башня из брусков, после чего каждый игрок по очереди вытягивает по одному с нижних слоев и кладет на самый верх башни. При этом, все игроки выполняют специальные задания, которые написаны на "кирпичах". Например, в ходе игры нужно издавать определенные звуки или выполнять действия, например, вытаскивать бруски, используя одновременно два мизинца.С каждым ходом деревянная конструкция становится все более высокой и шаткой. Проигрывает тот, на чьем ходе она разрушается окончательно.Минимальная продолжительность партии — 10 минут. Минимальное число игроков — 2."Пандемия"Одна из лучших настольных игр для всей семьи из жанра кооперативных. В ней игрокам нужно не соперничать, а наоборот работать в команде.У каждого игрока "Пандемии" есть своя роль со специальными возможностями. Их задача — вместе гасить очаги болезни и искать ресурсы для изобретения лекарств, чтобы спасти планету от страшных эпидемий.Количество игроков — 2-4. Средне время партии — 45 минут."Игра престолов"Это стратегическая настольная игра, в основу сюжета которой легли книги знаменитой саги "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина.Каждому из участников предстоит возглавить один из Великих домов, сражающихся за главенство над Семью королевствами Вестероса. В ходе игры нужно покорить как можно больше замков и крепостей, собирая армии, захватывая земли и заключая союзы, чтобы в результате воссесть на Железном троне.Количество игроков — от 3 до 6. Среднее время игры — 2 часа.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
игры, дети, семья, общество

Не компьютером единым: топ-10 настольных игр для всей семьи

18:38 27.01.2021
 
© Depositphotos / HayDmitriyНастольная игра "Монополия"
Настольная игра Монополия - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Depositphotos / HayDmitriy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Популярность настольных игр как разновидности семейного досуга растет. Подборка интересных вариантов — в материале РИА Новости.

"Эрудит"

Эта игра — классика "настолок". Русскоязычный аналог известного во всем мире "Скрэббла" входит в число самых интересных настольных игр для всей семьи.
Суть "Эрудита" такова: за каждый ход из случайного набора семи букв нужно собрать слово и выложить его наиболее удачным способом на игровом поле.
Каждая буква в этой настольной развивающей игре имеет определенное количество очков. Сумма баллов за слово вырастает, когда одна или несколько букв "лежат" на спецклетках (цветных). Победителем в игре становится тот, кто к финалу наберет большее количество очков.
В "Эрудит" могут играть от 2 до 6 человек. Длится партия настольной игры около 1 часа.
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"Монополия"

Еще одна классическая "настолка". Цель экономической стратегии о торговле недвижимостью — правильно использовать стартовый капитал, выдаваемый в начале игры, и добиться банкротства соперников. В процессе игры необходимо покупать недвижимость, получать с ее аренды игровые деньги и таким образом наращивать капитал. Ходы игроки делают по очереди, бросая кубик.
Участвовать в "Монополии" могут 2-8 человек. На партию в среднем уходит 2 часа. Самой долгой в мире стала игра, которая длилась 1680 часов.

"Имаджинариум"

Одной из самых красивых настольных игр для всей семьи принято считать "Имаджинариум". Ее суть в том, чтобы загадывать и отгадывать ассоциации к картам, на которых изображены необычные сюжеты.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМосквичи играют в настольные игры в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Москвичи играют в настольные игры в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Москвичи играют в настольные игры в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Игра рассчитана 4-7 игроков. Каждый из них по очереди становится ведущим. Он формулирует ассоциацию на одну из своих карт, озвучивает ее и кладет загаданную картинку на стол рубашкой вверх. Остальные ищут среди своих карточек рисунок, который, по их мнению, лучше всего подходит под ассоциацию ведущего и так же кладут ее на стол.
Задача участников — понять, какую именно из выложенных на столе карточек загадал ведущий, и проголосовать за нее. Победителем становится тот, кто лучше всех игроков распознает карты соперников, и при этом сам загадывает узнаваемые, но не самые простые ассоциации.
Игра помогает:
  • развить воображение и ассоциативное мышление;
  • улучшить коммуникативные навыки;
  • научиться мыслить логически и аналитически.
Длительность партии в "Имаджинариуме" — от 30 минут.
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"Свинтус"

Эта российская "настолка" создана по мотивам популярной американской карточной игры "Уно". Она пришлась по вкусу людям из-за простоты правил и специфического юмора.
Колода "Свинтуса" состоит из 64 карт с цифрами и 48 специальных карт. В самом начале каждый игрок получает по 8 карт. Цель настольной развлекательной игры — избавиться от них как можно скорее, при этом "подложить свинью" другим участникам — сделать так, чтобы они собрали как можно больше дополнительных карточек.
В "Свинтусе" могут участвовать от 2 до 10 человек. Партия длится 10-20 минут.

"Alias"

"Alias" ("Элиас") — отличная игра для большой компании, которая не только развеселит, но и заставит напрячь мозги. Для участия игроки разбиваются на команды и по очереди выполняют задание.
Всего за минуту (отсчитывается песочными часами) один игрок должен объяснить своей команде или напарнику как можно больше слов с вытянутой карты. Делать это нужно только речью, не используя жесты и однокоренные слова.
За разгадки команды получают баллы, которые продвигают их по игровому полю. Победителем становится та группа игроков, которая первой достигнет финиша.
В Элиас могут играть от 4 и более человек. Средняя продолжительность партии — 2 часа.
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Какие настольные игры выбрать

"Билет на поезд"

Это простая и увлекательная семейная стратегия. Участвовать в ней могут от 2 до 5 человек.
Задача игроков — прокладывать маршруты на картах различных стран — выставлять цветные вагончики, связывая между собой города. Для этого нужно выложить столько карт определенного цвета, сколько ячеек содержит дорога на игровом поле. Победителем становится тот, кто выстроит большее количество маршрутов и наберет самое большое количество очков.
Партия в "Билете на поезд" длится в среднем 1 час.

"Находка для шпиона"

Эта игра для всей семьи напоминает известную "Мафию", но обладает парой отличительных черт, которые делают ее интереснее. Во-первых, действие происходит не в одном городе, который "засыпает", а на 30 ярких локациях. А во-вторых, в этой игре нет ведущего.
Игра проходит в режиме разговора. Один из участников является шпионом. Его цель — узнать, в какой локации он пребывает, и не раскрыть свой статус. Остальные же игроки знают локацию и должны разгадать, кто шпион.
Игра помогает:
  • открыть в себе театральные способности:
  • развить логику, интуицию, воображение;
  • научиться стратегическому мышлению.
Участвовать в игре могут от 3 до 8 человек. Продолжительность партии — 8-15 минут.
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"Дрова Вечеринка"

Эта игра — креативная вариация на тему известной во всем мире "Дженги".
Сначала строится башня из брусков, после чего каждый игрок по очереди вытягивает по одному с нижних слоев и кладет на самый верх башни. При этом, все игроки выполняют специальные задания, которые написаны на "кирпичах". Например, в ходе игры нужно издавать определенные звуки или выполнять действия, например, вытаскивать бруски, используя одновременно два мизинца.
С каждым ходом деревянная конструкция становится все более высокой и шаткой. Проигрывает тот, на чьем ходе она разрушается окончательно.
Минимальная продолжительность партии — 10 минут. Минимальное число игроков — 2.

"Пандемия"

Одна из лучших настольных игр для всей семьи из жанра кооперативных. В ней игрокам нужно не соперничать, а наоборот работать в команде.
У каждого игрока "Пандемии" есть своя роль со специальными возможностями. Их задача — вместе гасить очаги болезни и искать ресурсы для изобретения лекарств, чтобы спасти планету от страшных эпидемий.
Количество игроков — 2-4. Средне время партии — 45 минут.
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"Игра престолов"

Это стратегическая настольная игра, в основу сюжета которой легли книги знаменитой саги "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина.
Каждому из участников предстоит возглавить один из Великих домов, сражающихся за главенство над Семью королевствами Вестероса. В ходе игры нужно покорить как можно больше замков и крепостей, собирая армии, захватывая земли и заключая союзы, чтобы в результате воссесть на Железном троне.
Количество игроков — от 3 до 6. Среднее время игры — 2 часа.
 
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