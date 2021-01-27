Не компьютером единым: топ-10 настольных игр для всей семьи
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Популярность настольных игр как разновидности семейного досуга растет. Подборка интересных вариантов — в материале РИА Новости.
"Эрудит"
Эта игра — классика "настолок". Русскоязычный аналог известного во всем мире "Скрэббла" входит в число самых интересных настольных игр для всей семьи.
Суть "Эрудита" такова: за каждый ход из случайного набора семи букв нужно собрать слово и выложить его наиболее удачным способом на игровом поле.
Каждая буква в этой настольной развивающей игре имеет определенное количество очков. Сумма баллов за слово вырастает, когда одна или несколько букв "лежат" на спецклетках (цветных). Победителем в игре становится тот, кто к финалу наберет большее количество очков.
В "Эрудит" могут играть от 2 до 6 человек. Длится партия настольной игры около 1 часа.
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"Монополия"
Еще одна классическая "настолка". Цель экономической стратегии о торговле недвижимостью — правильно использовать стартовый капитал, выдаваемый в начале игры, и добиться банкротства соперников. В процессе игры необходимо покупать недвижимость, получать с ее аренды игровые деньги и таким образом наращивать капитал. Ходы игроки делают по очереди, бросая кубик.
Участвовать в "Монополии" могут 2-8 человек. На партию в среднем уходит 2 часа. Самой долгой в мире стала игра, которая длилась 1680 часов.
"Имаджинариум"
Одной из самых красивых настольных игр для всей семьи принято считать "Имаджинариум". Ее суть в том, чтобы загадывать и отгадывать ассоциации к картам, на которых изображены необычные сюжеты.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМосквичи играют в настольные игры в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Москвичи играют в настольные игры в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Игра рассчитана 4-7 игроков. Каждый из них по очереди становится ведущим. Он формулирует ассоциацию на одну из своих карт, озвучивает ее и кладет загаданную картинку на стол рубашкой вверх. Остальные ищут среди своих карточек рисунок, который, по их мнению, лучше всего подходит под ассоциацию ведущего и так же кладут ее на стол.
Задача участников — понять, какую именно из выложенных на столе карточек загадал ведущий, и проголосовать за нее. Победителем становится тот, кто лучше всех игроков распознает карты соперников, и при этом сам загадывает узнаваемые, но не самые простые ассоциации.
Игра помогает:
- —развить воображение и ассоциативное мышление;
- —улучшить коммуникативные навыки;
- —научиться мыслить логически и аналитически.
Длительность партии в "Имаджинариуме" — от 30 минут.
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"Свинтус"
Эта российская "настолка" создана по мотивам популярной американской карточной игры "Уно". Она пришлась по вкусу людям из-за простоты правил и специфического юмора.
Колода "Свинтуса" состоит из 64 карт с цифрами и 48 специальных карт. В самом начале каждый игрок получает по 8 карт. Цель настольной развлекательной игры — избавиться от них как можно скорее, при этом "подложить свинью" другим участникам — сделать так, чтобы они собрали как можно больше дополнительных карточек.
В "Свинтусе" могут участвовать от 2 до 10 человек. Партия длится 10-20 минут.
"Alias"
"Alias" ("Элиас") — отличная игра для большой компании, которая не только развеселит, но и заставит напрячь мозги. Для участия игроки разбиваются на команды и по очереди выполняют задание.
Всего за минуту (отсчитывается песочными часами) один игрок должен объяснить своей команде или напарнику как можно больше слов с вытянутой карты. Делать это нужно только речью, не используя жесты и однокоренные слова.
За разгадки команды получают баллы, которые продвигают их по игровому полю. Победителем становится та группа игроков, которая первой достигнет финиша.
В Элиас могут играть от 4 и более человек. Средняя продолжительность партии — 2 часа.
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"Билет на поезд"
Это простая и увлекательная семейная стратегия. Участвовать в ней могут от 2 до 5 человек.
Задача игроков — прокладывать маршруты на картах различных стран — выставлять цветные вагончики, связывая между собой города. Для этого нужно выложить столько карт определенного цвета, сколько ячеек содержит дорога на игровом поле. Победителем становится тот, кто выстроит большее количество маршрутов и наберет самое большое количество очков.
Партия в "Билете на поезд" длится в среднем 1 час.
"Находка для шпиона"
Эта игра для всей семьи напоминает известную "Мафию", но обладает парой отличительных черт, которые делают ее интереснее. Во-первых, действие происходит не в одном городе, который "засыпает", а на 30 ярких локациях. А во-вторых, в этой игре нет ведущего.
Игра проходит в режиме разговора. Один из участников является шпионом. Его цель — узнать, в какой локации он пребывает, и не раскрыть свой статус. Остальные же игроки знают локацию и должны разгадать, кто шпион.
Игра помогает:
- —открыть в себе театральные способности:
- —развить логику, интуицию, воображение;
- —научиться стратегическому мышлению.
Участвовать в игре могут от 3 до 8 человек. Продолжительность партии — 8-15 минут.
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"Дрова Вечеринка"
Эта игра — креативная вариация на тему известной во всем мире "Дженги".
Сначала строится башня из брусков, после чего каждый игрок по очереди вытягивает по одному с нижних слоев и кладет на самый верх башни. При этом, все игроки выполняют специальные задания, которые написаны на "кирпичах". Например, в ходе игры нужно издавать определенные звуки или выполнять действия, например, вытаскивать бруски, используя одновременно два мизинца.
С каждым ходом деревянная конструкция становится все более высокой и шаткой. Проигрывает тот, на чьем ходе она разрушается окончательно.
Минимальная продолжительность партии — 10 минут. Минимальное число игроков — 2.
"Пандемия"
Одна из лучших настольных игр для всей семьи из жанра кооперативных. В ней игрокам нужно не соперничать, а наоборот работать в команде.
У каждого игрока "Пандемии" есть своя роль со специальными возможностями. Их задача — вместе гасить очаги болезни и искать ресурсы для изобретения лекарств, чтобы спасти планету от страшных эпидемий.
Количество игроков — 2-4. Средне время партии — 45 минут.
"Игра престолов"
Это стратегическая настольная игра, в основу сюжета которой легли книги знаменитой саги "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина.
Каждому из участников предстоит возглавить один из Великих домов, сражающихся за главенство над Семью королевствами Вестероса. В ходе игры нужно покорить как можно больше замков и крепостей, собирая армии, захватывая земли и заключая союзы, чтобы в результате воссесть на Железном троне.
Количество игроков — от 3 до 6. Среднее время игры — 2 часа.