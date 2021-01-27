https://ria.ru/20210127/kholokost-1594803894.html

РАНХиГС считает неприемлемой работу с педагогом, отрицающим Холокост

РАНХиГС считает неприемлемой работу с педагогом, отрицающим Холокост

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ считает неприемлемым продолжение работы в РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:10

2021-01-27T15:10

2021-01-27T15:10

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

владимир матвеев

холокост

ленинград

ленинградская область

образование - общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ считает неприемлемым продолжение работы в вузе преподавателя Владимира Матвеева, высказавшего свое критическое мнение на тему Холокоста, сообщили РИА Новости в пресс-службе СЗИУ РАНХиГС.Ранее во вторник ряд региональных СМИ и Telegram-каналов написали о неоднозначных заявлениях Матвеева на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно сообщениям, Матвеев в ходе вебинара усомнился в факте Холокоста и заявил, что некорректно говорить о жертвах Холокоста. Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это "частное мнение на тему Холокоста".В вузе также отметили, что участие в вебинаре – личная инициатива Матвеева, о которой он не проинформировал СЗИУ РАНХиГС. По словам пресс-службы, опубликованная в СМИ запись не имеет никакого отношения к академии и ее Северо-Западному институту управления, их образовательной, научной и экспертной деятельности.Комментарием Санкт-Петербургского государственного экономического университета, чьим сотрудником также является Матвеев, РИА Новости пока не располагает.Согласно данным этого вуза, полковник в отставке, доцент Матвеев со стажем педагогической работы свыше 30 лет имеет ученые степени доктора технических наук, кандидата экономических наук и доктора философии. Он является, в частности, членом Академий военных наук и геополитических проблем. В вузе Матвеев преподает такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.Слово Холокост (Holocaust) происходит от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению 6 миллионов евреев в 1933-1945 годах.27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, а также День снятия блокады Ленинграда.

https://ria.ru/20210126/kholokost-1594678381.html

https://ria.ru/20210127/kholokost-1594461963.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир матвеев, холокост, ленинград, ленинградская область, образование - общество