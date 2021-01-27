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РАНХиГС считает неприемлемой работу с педагогом, отрицающим Холокост
РАНХиГС считает неприемлемой работу с педагогом, отрицающим Холокост
Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ считает неприемлемым продолжение работы в РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:10
2021-01-27T15:10
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
владимир матвеев
холокост
ленинград
ленинградская область
образование - общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ считает неприемлемым продолжение работы в вузе преподавателя Владимира Матвеева, высказавшего свое критическое мнение на тему Холокоста, сообщили РИА Новости в пресс-службе СЗИУ РАНХиГС.Ранее во вторник ряд региональных СМИ и Telegram-каналов написали о неоднозначных заявлениях Матвеева на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно сообщениям, Матвеев в ходе вебинара усомнился в факте Холокоста и заявил, что некорректно говорить о жертвах Холокоста. Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это "частное мнение на тему Холокоста".В вузе также отметили, что участие в вебинаре – личная инициатива Матвеева, о которой он не проинформировал СЗИУ РАНХиГС. По словам пресс-службы, опубликованная в СМИ запись не имеет никакого отношения к академии и ее Северо-Западному институту управления, их образовательной, научной и экспертной деятельности.Комментарием Санкт-Петербургского государственного экономического университета, чьим сотрудником также является Матвеев, РИА Новости пока не располагает.Согласно данным этого вуза, полковник в отставке, доцент Матвеев со стажем педагогической работы свыше 30 лет имеет ученые степени доктора технических наук, кандидата экономических наук и доктора философии. Он является, в частности, членом Академий военных наук и геополитических проблем. В вузе Матвеев преподает такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.Слово Холокост (Holocaust) происходит от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению 6 миллионов евреев в 1933-1945 годах.27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, а также День снятия блокады Ленинграда.
https://ria.ru/20210126/kholokost-1594678381.html
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российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир матвеев, холокост, ленинград, ленинградская область, образование - общество

РАНХиГС считает неприемлемой работу с педагогом, отрицающим Холокост

15:10 27.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевРАНХиГС
РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ считает неприемлемым продолжение работы в вузе преподавателя Владимира Матвеева, высказавшего свое критическое мнение на тему Холокоста, сообщили РИА Новости в пресс-службе СЗИУ РАНХиГС.
Ранее во вторник ряд региональных СМИ и Telegram-каналов написали о неоднозначных заявлениях Матвеева на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно сообщениям, Матвеев в ходе вебинара усомнился в факте Холокоста и заявил, что некорректно говорить о жертвах Холокоста. Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это "частное мнение на тему Холокоста".
Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 18:0375 лет Великой Победы
В Ленинградской области прокомментировали заявления ученого о Холокосте
В вузе также отметили, что участие в вебинаре – личная инициатива Матвеева, о которой он не проинформировал СЗИУ РАНХиГС. По словам пресс-службы, опубликованная в СМИ запись не имеет никакого отношения к академии и ее Северо-Западному институту управления, их образовательной, научной и экспертной деятельности.
"Опубликованные высказывания В. В. Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание Холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно в Дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Руководство института считает неприемлемым продолжение В. Матвеевым преподавательской деятельности в стенах СЗИУ РАНХиГС", - добавляется в сообщении.
Комментарием Санкт-Петербургского государственного экономического университета, чьим сотрудником также является Матвеев, РИА Новости пока не располагает.
Согласно данным этого вуза, полковник в отставке, доцент Матвеев со стажем педагогической работы свыше 30 лет имеет ученые степени доктора технических наук, кандидата экономических наук и доктора философии. Он является, в частности, членом Академий военных наук и геополитических проблем. В вузе Матвеев преподает такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.
Слово Холокост (Holocaust) происходит от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению 6 миллионов евреев в 1933-1945 годах.
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, а также День снятия блокады Ленинграда.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Владимир МатвеевХолокостЛенинградЛенинградская областьОбразование - Общество
 
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