https://ria.ru/20210127/grachevskiy-1594763301.html

"Папа": восьмилетняя дочь Грачевского нарисовала его портрет

"Папа": восьмилетняя дочь Грачевского нарисовала его портрет

Анна Грачевская, телеведущая и вторая жена режиссера и сценариста Бориса Грачевского, которого не стало в середине января, опубликовала в сторис Instagram... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:41

2021-01-27T15:41

2021-01-27T15:41

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Анна Грачевская, телеведущая и вторая жена режиссера и сценариста Бориса Грачевского, которого не стало в середине января, опубликовала в сторис Instagram трогательный рисунок их дочери — восьмилетней Василисы.Девочка назвала свою работу "Папа". На листе бумаги она изобразила отца, который стоит на фоне гор и улыбается.Художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" умер 14 января. Ему был 71 год. Причиной смерти режиссера стал COVID-19.

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593149249.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, ребенок, борис грачевский