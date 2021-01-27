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https://ria.ru/20210127/grachevskiy-1594763301.html
"Папа": восьмилетняя дочь Грачевского нарисовала его портрет
"Папа": восьмилетняя дочь Грачевского нарисовала его портрет
Анна Грачевская, телеведущая и вторая жена режиссера и сценариста Бориса Грачевского, которого не стало в середине января, опубликовала в сторис Instagram... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:41
2021-01-27T15:41
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Анна Грачевская, телеведущая и вторая жена режиссера и сценариста Бориса Грачевского, которого не стало в середине января, опубликовала в сторис Instagram трогательный рисунок их дочери — восьмилетней Василисы.Девочка назвала свою работу "Папа". На листе бумаги она изобразила отца, который стоит на фоне гор и улыбается.Художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" умер 14 января. Ему был 71 год. Причиной смерти режиссера стал COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, ребенок, борис грачевский

"Папа": восьмилетняя дочь Грачевского нарисовала его портрет

15:41 27.01.2021
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Анна Грачевская, телеведущая и вторая жена режиссера и сценариста Бориса Грачевского, которого не стало в середине января, опубликовала в сторис Instagram трогательный рисунок их дочери — восьмилетней Василисы.
© Фото : anna_grachevskayaСкрин сторис из инстаграма второй жены Бориса Грачевского
Скрин сторис из инстаграма второй жены Бориса Грачевского - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : anna_grachevskaya
Скрин сторис из инстаграма второй жены Бориса Грачевского

"Боря перед Новым годом попросил Василису нарисовать его портрет. Она нарисовала и ждала, когда они увидятся, чтобы подарить ему рисунок", — рассказала Анна Грачевская.

Девочка назвала свою работу "Папа". На листе бумаги она изобразила отца, который стоит на фоне гор и улыбается.
Художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" умер 14 января. Ему был 71 год. Причиной смерти режиссера стал COVID-19.
Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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