https://ria.ru/20210127/gitler-1594838015.html

Петербургский депутат сравнил организаторов незаконных акций с Гитлером

Петербургский депутат сравнил организаторов незаконных акций с Гитлером

Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов несогласованных акций протеста с Гитлером, который в 1945 году "бросил... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T17:44

2021-01-27T17:44

2021-01-27T17:44

вячеслав макаров

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

санкт-петербург

адольф гитлер

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов несогласованных акций протеста с Гитлером, который в 1945 году "бросил молодежь под танки, захватывавшие Берлин".Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

санкт-петербург

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вячеслав макаров, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, адольф гитлер, общество