Петербургский депутат сравнил организаторов незаконных акций с Гитлером
© РИА Новости / Алексей ДаничевУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов несогласованных акций протеста с Гитлером, который в 1945 году "бросил молодежь под танки, захватывавшие Берлин".
"Когда переходят красную черту, когда откровенная гапоновщина выходит на улицы… это есть политическое браконьерство… Мы с вами из истории знаем, чем это заканчивается. Это можно сравнить с тем, что произошло в 1945 году, когда… обезумевший Гитлер молодых ребятишек бросил под советские танки, которые захватывали Берлин. Молодежь бросил", - сказал Макаров на выступлении в законодательном собрании, комментируя субботние акции.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".