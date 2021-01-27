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Петербургский депутат сравнил организаторов незаконных акций с Гитлером
Петербургский депутат сравнил организаторов незаконных акций с Гитлером
Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов несогласованных акций протеста с Гитлером, который в 1945 году "бросил... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:44
2021-01-27T17:44
вячеслав макаров
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
адольф гитлер
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов несогласованных акций протеста с Гитлером, который в 1945 году "бросил молодежь под танки, захватывавшие Берлин".Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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вячеслав макаров, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, адольф гитлер, общество

Петербургский депутат сравнил организаторов незаконных акций с Гитлером

17:44 27.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов несогласованных акций протеста с Гитлером, который в 1945 году "бросил молодежь под танки, захватывавшие Берлин".
"Когда переходят красную черту, когда откровенная гапоновщина выходит на улицы… это есть политическое браконьерство… Мы с вами из истории знаем, чем это заканчивается. Это можно сравнить с тем, что произошло в 1945 году, когда… обезумевший Гитлер молодых ребятишек бросил под советские танки, которые захватывали Берлин. Молодежь бросил", - сказал Макаров на выступлении в законодательном собрании, комментируя субботние акции.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 08:00
"Потеряли мы молодежь": России и всему миру предстоит настоящее испытание
 
Вячеслав МакаровАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Санкт-ПетербургАдольф ГитлерОбщество
 
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