https://ria.ru/20210127/arest-1594826394.html

Следователи будут добиваться ареста напавшего на полицейского в Калуге

Следователи будут добиваться ареста напавшего на полицейского в Калуге

Следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу 36-летнего мужчины, который вместе с товарищами напал на полицейского во время несогласованного... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:56

2021-01-27T16:56

2021-01-27T16:56

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

калуга

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу 36-летнего мужчины, который вместе с товарищами напал на полицейского во время несогласованного митинга в Калуге 23 января, говорится в докладе СУСК РФ по Калужской области, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее СК сообщил, что участник несогласованной акции в Калуге ударил сотрудника полиции по лицу."В Калуге 23 января на улице Театральной совершено нападение на сотрудника полиции, который вел задержанного за административное правонарушение… Следователями задержан 36-летний калужанин. По версии следствия, он применил насилие в отношении полицейского, не опасное для жизни и здоровья, причинив телесные повреждения и физическую боль. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в докладе, который руководство управления представило на оперативном онлайн-совещании с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.Уточняется, что мужчина подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", следователи устанавливают других участников конфликта.В соцсетях опубликовано видео инцидента. На нем видно, как полицейский, очень невысокий худощавый человек, ведет задержанного, к нему подбегает мужчина и начинает бить по лицу кулаком, к месту конфликта устремляется толпа народа. Все это время снимающий и его окружение скандируют: "Отпускай!"СК сегодня сообщил, что расследует 21 уголовное дело в связи с несогласованными митингами 23 января в разных регионах, также проводится шесть доследственных проверок.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210127/vladimir-1594813484.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/delo-1594783791.html

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, калуга, происшествия