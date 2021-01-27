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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210127/aliev-1594782514.html
Алиев опроверг заявления о сдаче Шуши Азербайджану без боя
Алиев опроверг заявления о сдаче Шуши Азербайджану без боя
Азербайджанский президент Ильхам Алиев опроверг заявления армянской стороны о сдаче Азербайджаном города Шуша в Карабахе без боя. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:47
2021-01-27T13:47
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 27 янв – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев опроверг заявления армянской стороны о сдаче Азербайджаном города Шуша в Карабахе без боя.Шуша (армянский вариант названия - Шуши) перешла под контроль азербайджанской армии 8 ноября в ходе военной эскалации в Карабахе. После этого Алиев объявил город культурной столицей страны. Ранее ряд представителей армянской интеллигенции и диаспоры заявили, что правительство Армении якобы сдало Шушу Азербайджану без боя."Посмотрите, что говорят об освобождении Шуши представители Армении и их покровители за рубежом. Как будто нам отдали Шушу, не было боев, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь! ... Освобождая Шушу, азербайджанские солдаты и офицеры проявили героизм, профессионализм, физическую силу и высокий национальный дух", - сказал Алиев, принимая своего спецпредставителя в Шуше в формате видеоконференции.В среду Алиев назначил своего спецпредставителя в Шушинский район в Карабахе, им стал Айдын Зохраб оглу Керимов.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Алиев впервые едет в Шушу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ранним утром выехали в Шушу. Видео Алиева поделилась в своем Instagram.
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев опроверг заявления о сдаче Шуши Азербайджану без боя

13:47 27.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии памятника поэтессе Натаван в городе Шуша
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии памятника поэтессе Натаван в городе Шуша - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Читать ria.ru в
БАКУ, 27 янв – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев опроверг заявления армянской стороны о сдаче Азербайджаном города Шуша в Карабахе без боя.
Шуша (армянский вариант названия - Шуши) перешла под контроль азербайджанской армии 8 ноября в ходе военной эскалации в Карабахе. После этого Алиев объявил город культурной столицей страны. Ранее ряд представителей армянской интеллигенции и диаспоры заявили, что правительство Армении якобы сдало Шушу Азербайджану без боя.
Кадр видео, снятого в Шуше 9 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 15:52Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана
"Посмотрите, что говорят об освобождении Шуши представители Армении и их покровители за рубежом. Как будто нам отдали Шушу, не было боев, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь! ... Освобождая Шушу, азербайджанские солдаты и офицеры проявили героизм, профессионализм, физическую силу и высокий национальный дух", - сказал Алиев, принимая своего спецпредставителя в Шуше в формате видеоконференции.
В среду Алиев назначил своего спецпредставителя в Шушинский район в Карабахе, им стал Айдын Зохраб оглу Керимов.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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