https://ria.ru/20210127/aliev-1594782514.html

Алиев опроверг заявления о сдаче Шуши Азербайджану без боя

Алиев опроверг заявления о сдаче Шуши Азербайджану без боя

Азербайджанский президент Ильхам Алиев опроверг заявления армянской стороны о сдаче Азербайджаном города Шуша в Карабахе без боя. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:47

2021-01-27T13:47

2021-01-27T13:47

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 27 янв – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев опроверг заявления армянской стороны о сдаче Азербайджаном города Шуша в Карабахе без боя.Шуша (армянский вариант названия - Шуши) перешла под контроль азербайджанской армии 8 ноября в ходе военной эскалации в Карабахе. После этого Алиев объявил город культурной столицей страны. Ранее ряд представителей армянской интеллигенции и диаспоры заявили, что правительство Армении якобы сдало Шушу Азербайджану без боя."Посмотрите, что говорят об освобождении Шуши представители Армении и их покровители за рубежом. Как будто нам отдали Шушу, не было боев, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь! ... Освобождая Шушу, азербайджанские солдаты и офицеры проявили героизм, профессионализм, физическую силу и высокий национальный дух", - сказал Алиев, принимая своего спецпредставителя в Шуше в формате видеоконференции.В среду Алиев назначил своего спецпредставителя в Шушинский район в Карабахе, им стал Айдын Зохраб оглу Керимов.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210105/karabakh-1592055965.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Алиев впервые едет в Шушу Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ранним утром выехали в Шушу. Видео Алиева поделилась в своем Instagram. 2021-01-27T13:47 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире