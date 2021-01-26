Хабаровского депутата оштрафовали за участие в незаконной акции 23 января
ХАБАРОВСК, 26 янв - РИА Новости. Депутата законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Максима Кукушкина Железнодорожный районный суд Хабаровска оштрафовал на 150 тысяч рублей, его задержали на несанкционированной акции 23 января.
"Виновен. Не арест, но статью приписали. Штраф. Считаю решение суда, мягко говоря, не обоснованным. 150 тысяч рублей за то, что я просто шел и снимал, освещал те события… Я считаю, что имею полное право снимать и выкладывать все, что у нас происходит в городе… Это мое конституционное право, тем более, что я это делал как журналист. Это было доказано", - сказал в видеообращении на своей странице в Instagram Кукушкин.
Депутат закдумы края от КПРФ работает внештатным журналистом интернет-газеты "Набат" в Еврейской автономной области. По его словам, в субботу 23 января, он был на площади Ленина, двигался по тротуару, вел фотовидеосъемку для редакции, лозунги не скандировал, плакаты не нес.
"Сотрудники полиции путались в показаниях, один меня видел там, другой там… Даже на видеороликах им не удалось подтвердить мое прямое участие в данном протесте. Поэтому однозначно будем обжаловать это решение. Будем бороться... Считаю, что нарушены права журналиста… Я буду поднимать этот вопрос на уровне края, как депутат", - заключил в обращении Кукушкин.
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Суд Железнодорожного района Хабаровска осудил Кукушкина по статье КоАП 20.2 часть 8 (повторное нарушение порядка проведения митинга). Первый административный штраф в 10 тысяч рублей Кукушкину присудили за участие в несогласованной акции в октябре 2020 года в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, рассказал РИА Новости секретарь по партийной работе краевого отделения КПРФ Сергей Ильин.
В Центральном районном суде Хабаровска сообщили РИА Новости, что координатора хабаровского штаба Алексея Навального, Алексея Ворсина, также оштрафовали на 150 тысяч рублей за призывы в интернете к проведению несогласованной акции. Ворсин был задержан утром 23 января до начала митинга.
Во время протестной акции в Хабаровске в субботу было задержано 35 человек, сообщали РИА Новости в городских судах. По данным на официальном сайте мэрии, в несанкционированной массовой субботней акции на площади Ленина у центрального фонтана собрались около 250 человек.