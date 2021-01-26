https://ria.ru/20210126/shtraf-1594572571.html

Хабаровского депутата оштрафовали за участие в незаконной акции 23 января

Хабаровского депутата оштрафовали за участие в незаконной акции 23 января

Депутата законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Максима Кукушкина Железнодорожный районный суд Хабаровска оштрафовал на 150 тысяч рублей, его задержали... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T08:02

2021-01-26T08:02

2021-01-26T08:02

владимир ленин (владимир ульянов)

алексей навальный

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 26 янв - РИА Новости. Депутата законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Максима Кукушкина Железнодорожный районный суд Хабаровска оштрафовал на 150 тысяч рублей, его задержали на несанкционированной акции 23 января.Депутат закдумы края от КПРФ работает внештатным журналистом интернет-газеты "Набат" в Еврейской автономной области. По его словам, в субботу 23 января, он был на площади Ленина, двигался по тротуару, вел фотовидеосъемку для редакции, лозунги не скандировал, плакаты не нес.Суд Железнодорожного района Хабаровска осудил Кукушкина по статье КоАП 20.2 часть 8 (повторное нарушение порядка проведения митинга). Первый административный штраф в 10 тысяч рублей Кукушкину присудили за участие в несогласованной акции в октябре 2020 года в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, рассказал РИА Новости секретарь по партийной работе краевого отделения КПРФ Сергей Ильин.В Центральном районном суде Хабаровска сообщили РИА Новости, что координатора хабаровского штаба Алексея Навального, Алексея Ворсина, также оштрафовали на 150 тысяч рублей за призывы в интернете к проведению несогласованной акции. Ворсин был задержан утром 23 января до начала митинга.Во время протестной акции в Хабаровске в субботу было задержано 35 человек, сообщали РИА Новости в городских судах. По данным на официальном сайте мэрии, в несанкционированной массовой субботней акции на площади Ленина у центрального фонтана собрались около 250 человек.

https://ria.ru/20210126/sanktsii-1594565000.html

https://ria.ru/20210125/chekhiya-1594561784.html

хабаровск

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владимир ленин (владимир ульянов), алексей навальный, хабаровск