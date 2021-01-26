https://ria.ru/20210126/rumyniya-1594631646.html
В Румынии планируют отменить карантин для вакцинированных туристов
В Румынии планируют отменить карантин для вакцинированных туристов
Власти Румынии приняли решение отменить обязательный карантин для прибывающих из стран ЕС и Великобритании, если путешественник был вакцинирован, сообщает... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:41
2021-01-26T14:41
2021-01-26T14:41
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Власти Румынии приняли решение отменить обязательный карантин для прибывающих из стран ЕС и Великобритании, если путешественник был вакцинирован, сообщает Travel and Leisure.Предыдущие несколько месяцев приезжающие из-за рубежа туристы и резиденты были обязаны пройти двухнедельный карантин. Теперь, как сообщил Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (CNSU), получившие прививку от коронавируса могут свободно перемещаться по стране.Путешественники должны предоставить справку, что они получили обе дозы вакцины от COVID-19, и что с момента второго укола прошло не менее десяти дней.Румыния — не единственная страна, отменяющая ограничения на поездки для вакцинированных посетителей. Чуть ранее такое решение приняли власти Сейшельских островов. Там гостям придется представить еще и отрицательный результат ПЦР-теста.
https://ria.ru/20210126/krotov-1594002597.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, великобритания, румыния, сейшельские острова