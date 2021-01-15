https://ria.ru/20210115/seyshely-1593208804.html

Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны

Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны

Сейшельские острова открылись для туристов из любой точки мира, если они получили обе дозы вакцины от COVID-19, сообщает Seychelles News Agency. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:19

2021-01-15T15:19

2021-01-15T15:19

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сейшельские острова

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сейшельские острова открылись для туристов из любой точки мира, если они получили обе дозы вакцины от COVID-19, сообщает Seychelles News Agency. Гости должны предоставить подтверждение прививки. В дополнение к вакцине путешественнику нужно также получить отрицательный результат ПЦР-теста, взятого в течение 72 часов до вылета, уточнил министр туризма островов Сильвестр Радегонде.“Мы надеемся, что это откроет туристическую индустрию для местных жителей, прежде всего для небольших отелей. А также обеспечить прорыв, в котором наша экономика отчаянно нуждается”, — пояснил Радегонде.К середине марта, вероятно, гостям островов нужен будет только отрицательный результат ПЦР-теста, так как страна планирует вакцинировать 70 процентов местного населения и добиться коллективного иммунитета.

https://ria.ru/20210115/diety-1593035242.html

сейшельские острова

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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, сейшельские острова