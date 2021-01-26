Роскачество обнаружило в пряностях кишечную палочку и плесень
08:02 26.01.2021 (обновлено: 09:41 26.01.2021)
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Роскачество исследовало девять видов пряностей, обнаружив в отдельных образцах этой продукции кишечную палочку и плесень, говорится в сообщении организации.
Эксперты исследовали лавровый лист, красный острый перец, паприку, куркуму, корицу, кунжут, тмин, чеснок и гвоздику пятнадцати торговых марок (всего 38 товаров) из России, Польши, Австрии и Хорватии на наличие патогенных микроорганизмов, плесеней, кишечной палочки и пестицидов.
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В паприке одной торговой марки были выявлены сразу и бактерии группы кишечной палочки, и превышение по количеству плесени, а в куркуме - превышение общей микробной обсемененности (количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ). В куркуме еще двух образцов эксперты обнаружили превышение по количеству плесени, в красном молотом остром перце четвертой торговой марки - превышение по КМАФАнМ.
Пятый образец показал превышение по количеству бактерий и плесени в красном молотом остром перце, а также превышение по плесени - в лавровом листе. "Выявленные несоответствия являются нарушениями технического регламента Таможенного союза 021/2011",- указывают в Роскачестве.
Эксперты также отмечают, что исследованная продукция не содержала запрещенных в России пестицидов, но проверка наличия пестицидов, которые нормируются в Евросоюзе, но не регламентированы российским законодательством, показала их следовые количества в 18 товарах из 38.
В частности, были выявлены гербициды, которые используются для уничтожения сорняков, фунгициды - вещества, применяемые для борьбы с грибковыми болезнями растений, инсектициды и акарициды, которые нужны для уничтожения вредных насекомых, а также регулятор роста. "Обнаруженные следовые количества не могут нанести вред здоровью человека", - отмечают в Роскачестве.
Эксперты также указывают, что потенциально вредных веществ в пряностях нет: превышений по содержанию радионуклидов, а также тяжелых металлов - кадмия, свинца и мышьяка, - не обнаружено в продукции всех торговых марок.