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Лавровый лист - польза и вред пряности для здоровья
Лавровый лист - польза и вред пряности для здоровья
Лавровый лист - одна из самых популярных пряностей в кулинарии. Чем полезен и вреден лавровый лист при заваривании, какими свойствами он обладает и где... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:45
2021-02-18T16:45
витамины
еда
кулинария
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Лавровый лист - одна из самых популярных пряностей в кулинарии. Чем полезен и вреден лавровый лист при заваривании, какими свойствами он обладает и где применяется, а также как правильно хранить и куда добавлять - в материале РИА Новости.Описание и видыЛавровый лист - это пряность из листьев лавра благородного, вечнозеленого кустарника, известного еще с древних времен. Его родиной считается Малая Азия и Закавказье, также он произрастает на территории России в юго-западных районах Краснодарского края. Продолжительность жизни лавровых деревьев - от 100 до 400 лет. Кроме этого вида, к роду Лавр принадлежат лавр азорский, который используется в качестве декоративного растения, и камфорный лавр, применяемый в народной медицине многих стран мира. Лавровое дерево можно вырастить дома из семян при оптимальной температуре в 15−20°С в летнее время года и 10−12°С - зимой.СоставВ состав лаврового листа входят многие полезные компоненты. Например, витамины группы В (В1, В2, В6, В9), витамины А и С. Также в нем содержится кальций, калий, магний, натрий, фосфор, железо, цинк, медь, марганец, селен, дубильные вещества и кислоты - муравьиная, капроновая, масляная, лауриновая, уксусная. Все части растения содержат эфирное масло.Калорийность и пищевая ценностьКалорийность лавровых листьев составляет 313 ккал на 100 г продукта. При этом их пищевая ценность:— жиры — 8,36 г;— белки — 7,61 г;— углеводы — 74,97 г;ПрименениеВ Античности лавровый лист считался священным, и венками из него украшали головы героев, атлетов и императоров. Именно от названия этого растения произошло слово “лауреат” и выражения “почивать на лаврах”, “пожинать лавры”. В Средние века лавровый лист использовали как оберег против зла и молний. По поверью, если положить его в кошелек, в семье всегда будут водиться деньги.Дым от сжигания листьев применяли от тараканов, муравьев и других насекомых.Эфирное масло лавра является хорошим дезинфицирующим средством против распространения различных инфекционных заболеваний, его добавляют в мази для лечения ревматических болей, спазмов и невралгии.В качестве приправы лавровый лист добавляют в различные блюда и консервы, он способен вызывать аппетит и содействовать пищеварению.Полезные свойства лаврового листаВ народной медицине компрессы, мази и отвары лаврового листа используются против артрита и артроза. Согласно исследованию, проведенному лабораторией молекулярной и клеточной биологии Первого МГМУ имени Сеченова, в лавровом листе содержится вещество, способное воздействовать на болевые рецепторы человека. Благодаря своим полезным свойствам лавровый лист оказывает противовоспалительное и мочегонное действие на организм, помогает выводить лишнюю жидкость и снизить артериальное давление. Также он повышает иммунитет.По словам эксперта, листы лавра можно применять от прыщей и для волос, чтобы укрепить их.“Лечение паром от настоя помогает при простуде, бронхите, инфекциях грудной клетки, - добавила нутрициолог. - Масло можно использовать для массажа, припарки - для тех, кто страдает судорогами и головными болями”.Считается, что пряность способна повышать потенцию у мужчин и снижать боли у женщин при менструации.Вред и противопоказанияПрименение лаврового листа в больших количествах может навредить организму. Противопоказания:— беременность и период лактации;— болезни сердца и сосудов;— запоры;— язва желудка;— аллергические реакции;— заболевания почек и печени.Чрезмерное потребление продукта может привести к отравлению, поэтому любые средства с лавровым листом можно принимать только после консультации с врачом.Как хранить лавровый листЛавровый лист можно хранить до 12 месяцев с момента его сбора и расфасовки. Лучше всего держать специю в стеклянной герметично закрывающейся посуде, в сухом и темном месте. На срок хранения могут повлиять такие факторы, как повышенная влажность воздуха, перепады температур, неприятные запахи и солнечный свет.Куда добавлять лавровый листЛавровый лист широко используется в кулинарии, например, для приготовления рагу, консервированных овощей, мяса, тушеного картофеля, супов. В борщ добавлять специю следует в самом конце варки вместе с капустой, всего понадобится один-два листочка. Чтобы вкус и аромат были более насыщенный, их можно потереть друг о друга. При приготовлении пельменей лавровый лист нужно класть в жидкость в самом начале.
https://ria.ru/20200913/lavrushka-1577153382.html
https://ria.ru/20121128/912587616.html
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витамины, еда, кулинария

Лавровый лист - польза и вред пряности для здоровья

16:45 18.02.2021
 
© Pixabay / monicoreЛавровый лист
Лавровый лист - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Pixabay / monicore
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Лавровый лист - одна из самых популярных пряностей в кулинарии. Чем полезен и вреден лавровый лист при заваривании, какими свойствами он обладает и где применяется, а также как правильно хранить и куда добавлять - в материале РИА Новости.

Описание и виды

Лавровый лист - это пряность из листьев лавра благородного, вечнозеленого кустарника, известного еще с древних времен. Его родиной считается Малая Азия и Закавказье, также он произрастает на территории России в юго-западных районах Краснодарского края. Продолжительность жизни лавровых деревьев - от 100 до 400 лет. Кроме этого вида, к роду Лавр принадлежат лавр азорский, который используется в качестве декоративного растения, и камфорный лавр, применяемый в народной медицине многих стран мира. Лавровое дерево можно вырастить дома из семян при оптимальной температуре в 15−20°С в летнее время года и 10−12°С - зимой.
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Состав

В состав лаврового листа входят многие полезные компоненты. Например, витамины группы В (В1, В2, В6, В9), витамины А и С. Также в нем содержится кальций, калий, магний, натрий, фосфор, железо, цинк, медь, марганец, селен, дубильные вещества и кислоты - муравьиная, капроновая, масляная, лауриновая, уксусная. Все части растения содержат эфирное масло.

Калорийность и пищевая ценность

Калорийность лавровых листьев составляет 313 ккал на 100 г продукта. При этом их пищевая ценность:
— жиры — 8,36 г;
— белки — 7,61 г;
— углеводы — 74,97 г;
© Pixabay / Creator09Ароматерапия
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© Pixabay / Creator09
Ароматерапия

Применение

В Античности лавровый лист считался священным, и венками из него украшали головы героев, атлетов и императоров. Именно от названия этого растения произошло слово “лауреат” и выражения “почивать на лаврах”, “пожинать лавры”. В Средние века лавровый лист использовали как оберег против зла и молний. По поверью, если положить его в кошелек, в семье всегда будут водиться деньги.
Применять растение в медицине стали тоже в древности. Например, Гиппократ рекомендовал употреблять лавровое масло против тетануса (судорожного сокращения мышц), а листья лавра - для успокоения болей при родах. Гален использовал их против мочекаменной болезни. Также считалось, что они помогают от кашля, при лихорадке и нервных тиках.
Дым от сжигания листьев применяли от тараканов, муравьев и других насекомых.
Эфирное масло лавра является хорошим дезинфицирующим средством против распространения различных инфекционных заболеваний, его добавляют в мази для лечения ревматических болей, спазмов и невралгии.
В качестве приправы лавровый лист добавляют в различные блюда и консервы, он способен вызывать аппетит и содействовать пищеварению.
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Полезные свойства лаврового листа

В народной медицине компрессы, мази и отвары лаврового листа используются против артрита и артроза. Согласно исследованию, проведенному лабораторией молекулярной и клеточной биологии Первого МГМУ имени Сеченова, в лавровом листе содержится вещество, способное воздействовать на болевые рецепторы человека. Благодаря своим полезным свойствам лавровый лист оказывает противовоспалительное и мочегонное действие на организм, помогает выводить лишнюю жидкость и снизить артериальное давление. Также он повышает иммунитет.
“Считается, что он может быть полезен в медицине для суставов, от перхоти и фурункулов, в данном случае лист применяется местно на коже, - рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. - Также имеются ограниченные доказательства того, что лавровый лист помогает при сахарном диабете 2 типа, однако пока мало сведений, подтверждающих пользу или побочные эффекты специи”.
По словам эксперта, листы лавра можно применять от прыщей и для волос, чтобы укрепить их.
“Лечение паром от настоя помогает при простуде, бронхите, инфекциях грудной клетки, - добавила нутрициолог. - Масло можно использовать для массажа, припарки - для тех, кто страдает судорогами и головными болями”.
© Pixabay / Alexandra_KochЛавровое дерево
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© Pixabay / Alexandra_Koch
Лавровое дерево
Считается, что пряность способна повышать потенцию у мужчин и снижать боли у женщин при менструации.

Вред и противопоказания

Применение лаврового листа в больших количествах может навредить организму. Противопоказания:
— беременность и период лактации;
— болезни сердца и сосудов;
— запоры;
— язва желудка;
— аллергические реакции;
— заболевания почек и печени.
Чрезмерное потребление продукта может привести к отравлению, поэтому любые средства с лавровым листом можно принимать только после консультации с врачом.
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Как хранить лавровый лист

Лавровый лист можно хранить до 12 месяцев с момента его сбора и расфасовки. Лучше всего держать специю в стеклянной герметично закрывающейся посуде, в сухом и темном месте. На срок хранения могут повлиять такие факторы, как повышенная влажность воздуха, перепады температур, неприятные запахи и солнечный свет.

Куда добавлять лавровый лист

Лавровый лист широко используется в кулинарии, например, для приготовления рагу, консервированных овощей, мяса, тушеного картофеля, супов. В борщ добавлять специю следует в самом конце варки вместе с капустой, всего понадобится один-два листочка. Чтобы вкус и аромат были более насыщенный, их можно потереть друг о друга. При приготовлении пельменей лавровый лист нужно класть в жидкость в самом начале.
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