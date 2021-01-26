В Совфеде заявили о готовности рассмотреть продление ДСНВ 27 января
21:55 26.01.2021 (обновлено: 22:11 26.01.2021)
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Совет Федерации готов уже в среду рассмотреть документы по ратификации продления ДСНВ, если будет такая необходимость, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
"Мы готовы в любой момент это сделать. Если будет такая необходимость, то я не исключаю, что мы завтра можем это сделать", - сказал Цеков.
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В среду Совфед собирается на очередное пленарное заседание.
Как отметил сенатор, продление СНВ необходимо для международной безопасности.
"Это то событие, которое способно разрядить напряжение как в отношениях России и США, так и в международной обстановке в целом", - считает Цеков.
Совфед будет обсуждать тему продления Договора по СНВ и даст "добро" на заседании 27 января, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Мы будем обсуждать эту тему, и мы дадим добро на ближайшем заседании, которое состоится завтра", - сказал политик.