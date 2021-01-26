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В Совфеде заявили о готовности рассмотреть продление ДСНВ 27 января
В Совфеде заявили о готовности рассмотреть продление ДСНВ 27 января
Совет Федерации готов уже в среду рассмотреть документы по ратификации продления ДСНВ, если будет такая необходимость, заявил РИА Новости член комитета Совфеда... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T21:55
2021-01-26T22:11
договор снв-3
сергей цеков
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Совет Федерации готов уже в среду рассмотреть документы по ратификации продления ДСНВ, если будет такая необходимость, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.В среду Совфед собирается на очередное пленарное заседание.Как отметил сенатор, продление СНВ необходимо для международной безопасности.Совфед будет обсуждать тему продления Договора по СНВ и даст "добро" на заседании 27 января, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
https://radiosputnik.ria.ru/20201225/avangard-1590940010.html
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договор снв-3, сергей цеков, совет федерации рф, в мире

В Совфеде заявили о готовности рассмотреть продление ДСНВ 27 января

21:55 26.01.2021 (обновлено: 22:11 26.01.2021)
 
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Совет Федерации готов уже в среду рассмотреть документы по ратификации продления ДСНВ, если будет такая необходимость, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

"Мы готовы в любой момент это сделать. Если будет такая необходимость, то я не исключаю, что мы завтра можем это сделать", - сказал Цеков.

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В среду Совфед собирается на очередное пленарное заседание.
Как отметил сенатор, продление СНВ необходимо для международной безопасности.

"Это то событие, которое способно разрядить напряжение как в отношениях России и США, так и в международной обстановке в целом", - считает Цеков.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 22:02
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Совфед будет обсуждать тему продления Договора по СНВ и даст "добро" на заседании 27 января, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Мы будем обсуждать эту тему, и мы дадим добро на ближайшем заседании, которое состоится завтра", - сказал политик.

 
Договор СНВ-3Сергей ЦековСовет Федерации РФВ мире
 
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