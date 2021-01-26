https://ria.ru/20210126/prodlenie-1594708912.html

В Совфеде заявили о готовности рассмотреть продление ДСНВ 27 января

В Совфеде заявили о готовности рассмотреть продление ДСНВ 27 января

Совет Федерации готов уже в среду рассмотреть документы по ратификации продления ДСНВ, если будет такая необходимость, заявил РИА Новости член комитета Совфеда... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T21:55

2021-01-26T21:55

2021-01-26T22:11

договор снв-3

сергей цеков

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Совет Федерации готов уже в среду рассмотреть документы по ратификации продления ДСНВ, если будет такая необходимость, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.В среду Совфед собирается на очередное пленарное заседание.Как отметил сенатор, продление СНВ необходимо для международной безопасности.Совфед будет обсуждать тему продления Договора по СНВ и даст "добро" на заседании 27 января, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/avangard-1590940010.html

https://ria.ru/20210126/dsnv-1594709904.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, сергей цеков, совет федерации рф, в мире