https://ria.ru/20210126/pingvinyata-1594567299.html

В Приморском океанариуме во Владивостоке родились редкие пингвинята

В Приморском океанариуме во Владивостоке родились редкие пингвинята

Птенцы родились у шести пар пингвинов Гумбольдта, которые живут в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщает учреждение. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T02:59

2021-01-26T02:59

2021-01-26T02:59

хорошие новости

россия

приморский океанариум

южная америка

владивосток

перу

чили

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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Птенцы родились у шести пар пингвинов Гумбольдта, которые живут в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщает учреждение.Всего в стае появилось восемь птенцов. Сейчас пингвинята покрыты графитово-серым пухом, ювенильная окраска сохранится до трёх-четырёх месяцев. Когда у птенцов наступит первая линька, и они сменят пух на перо, станут больше походить на родителей, но у них всё ещё не будет характерной для пингвинов Гумбольдта полосы на груди.При рождении пингвинята весят 70-80 граммов, за первый месяц жизни их вес увеличивается до двух килограммов. До трёх-четырёх месяцев - до первой линьки - пингвинят будут кормить родители, в качестве корма используется полупереваренная взрослыми птицами рыба. В высиживании и воспитании потомства принимают участие и мама, и папа ― они по очереди сидят на яйцах и по очереди кормят детей."В гнезде самец с самкой сменяют друг друга, и мы не заметили, чтобы у них был какой-то график… Мы наблюдали у одной пары, как самка три дня сидела в гнезде, в другой паре ― Рыжей и Тритона― самец, наоборот, загонял самку на яйцо, строго следя за родительским равноправием. Пингвины моногамны, если они создали пару, то будут строить гнездо и растить потомство, не меняя партнёра, всю жизнь. Первыми у нас пары создали Галочка и Крылышко и Ника с Созвездием", - сказала орнитолог Приморского океанариума Ксения Любимкина, чьи слова приводятся в сообщении.Она отмечает, что в период заботы о птенцах пингвины яростно защищают свои гнёзда от чужаков, порой относя к ним и орнитологов, которых всё время видят. В три-четыре месяца пингвинята начнут учиться плавать в большом бассейне вольера, и после первой линьки станут полноценной частью большой стаи.Пингвины Гумбольдта относятся к уязвимым видам птиц. Во всем мире насчитывается не более 12 тысяч особей. Обитают пингвины Гумбольдта в Южной Америке, преимущественно на каменистых побережьях Чили и Перу. Представители этого вида живут в Приморском океанариуме с 2018 года, они прибыли Словакии, где были выведены в неволе.

https://ria.ru/20200815/1575813525.html

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южная америка

владивосток

перу

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россия, приморский океанариум, южная америка, владивосток, перу, чили