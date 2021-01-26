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https://ria.ru/20210126/pingvinyata-1594567299.html
В Приморском океанариуме во Владивостоке родились редкие пингвинята
В Приморском океанариуме во Владивостоке родились редкие пингвинята
Птенцы родились у шести пар пингвинов Гумбольдта, которые живут в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщает учреждение. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T02:59
2021-01-26T02:59
хорошие новости
россия
приморский океанариум
южная америка
владивосток
перу
чили
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Птенцы родились у шести пар пингвинов Гумбольдта, которые живут в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщает учреждение.Всего в стае появилось восемь птенцов. Сейчас пингвинята покрыты графитово-серым пухом, ювенильная окраска сохранится до трёх-четырёх месяцев. Когда у птенцов наступит первая линька, и они сменят пух на перо, станут больше походить на родителей, но у них всё ещё не будет характерной для пингвинов Гумбольдта полосы на груди.При рождении пингвинята весят 70-80 граммов, за первый месяц жизни их вес увеличивается до двух килограммов. До трёх-четырёх месяцев - до первой линьки - пингвинят будут кормить родители, в качестве корма используется полупереваренная взрослыми птицами рыба. В высиживании и воспитании потомства принимают участие и мама, и папа ― они по очереди сидят на яйцах и по очереди кормят детей."В гнезде самец с самкой сменяют друг друга, и мы не заметили, чтобы у них был какой-то график… Мы наблюдали у одной пары, как самка три дня сидела в гнезде, в другой паре ― Рыжей и Тритона― самец, наоборот, загонял самку на яйцо, строго следя за родительским равноправием. Пингвины моногамны, если они создали пару, то будут строить гнездо и растить потомство, не меняя партнёра, всю жизнь. Первыми у нас пары создали Галочка и Крылышко и Ника с Созвездием", - сказала орнитолог Приморского океанариума Ксения Любимкина, чьи слова приводятся в сообщении.Она отмечает, что в период заботы о птенцах пингвины яростно защищают свои гнёзда от чужаков, порой относя к ним и орнитологов, которых всё время видят. В три-четыре месяца пингвинята начнут учиться плавать в большом бассейне вольера, и после первой линьки станут полноценной частью большой стаи.Пингвины Гумбольдта относятся к уязвимым видам птиц. Во всем мире насчитывается не более 12 тысяч особей. Обитают пингвины Гумбольдта в Южной Америке, преимущественно на каменистых побережьях Чили и Перу. Представители этого вида живут в Приморском океанариуме с 2018 года, они прибыли Словакии, где были выведены в неволе.
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россия, приморский океанариум, южная америка, владивосток, перу, чили

В Приморском океанариуме во Владивостоке родились редкие пингвинята

02:59 26.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПингвин Гумбольдта
Пингвин Гумбольдта - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Птенцы родились у шести пар пингвинов Гумбольдта, которые живут в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщает учреждение.
"В пингвиньей семье Приморского океанариума большое пополнение ― у шести пар пингвинов Гумбольдта появились птенцы. Как правило, у пингвинов оплодотворенным бывает только одно яйцо, чтобы у пары появилось двое птенцов ― это редкость. Приморскому океанариуму повезло дважды", - говорится в сообщении.
Всего в стае появилось восемь птенцов. Сейчас пингвинята покрыты графитово-серым пухом, ювенильная окраска сохранится до трёх-четырёх месяцев. Когда у птенцов наступит первая линька, и они сменят пух на перо, станут больше походить на родителей, но у них всё ещё не будет характерной для пингвинов Гумбольдта полосы на груди.
При рождении пингвинята весят 70-80 граммов, за первый месяц жизни их вес увеличивается до двух килограммов. До трёх-четырёх месяцев - до первой линьки - пингвинят будут кормить родители, в качестве корма используется полупереваренная взрослыми птицами рыба. В высиживании и воспитании потомства принимают участие и мама, и папа ― они по очереди сидят на яйцах и по очереди кормят детей.
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"В гнезде самец с самкой сменяют друг друга, и мы не заметили, чтобы у них был какой-то график… Мы наблюдали у одной пары, как самка три дня сидела в гнезде, в другой паре ― Рыжей и Тритона― самец, наоборот, загонял самку на яйцо, строго следя за родительским равноправием. Пингвины моногамны, если они создали пару, то будут строить гнездо и растить потомство, не меняя партнёра, всю жизнь. Первыми у нас пары создали Галочка и Крылышко и Ника с Созвездием", - сказала орнитолог Приморского океанариума Ксения Любимкина, чьи слова приводятся в сообщении.
Она отмечает, что в период заботы о птенцах пингвины яростно защищают свои гнёзда от чужаков, порой относя к ним и орнитологов, которых всё время видят. В три-четыре месяца пингвинята начнут учиться плавать в большом бассейне вольера, и после первой линьки станут полноценной частью большой стаи.
Пингвины Гумбольдта относятся к уязвимым видам птиц. Во всем мире насчитывается не более 12 тысяч особей. Обитают пингвины Гумбольдта в Южной Америке, преимущественно на каменистых побережьях Чили и Перу. Представители этого вида живут в Приморском океанариуме с 2018 года, они прибыли Словакии, где были выведены в неволе.
Эдипов тамарин, пингвин Гумбольта и просто ежики: детсад "Роева ручья"
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова кормит из бутылочки двухмесячного детеныша эдипова тамарина.

Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова кормит из рук двухмесячного детёныша эдипова тамарина в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
1 из 10

Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова кормит из бутылочки двухмесячного детеныша эдипова тамарина.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин

Сотрудница отдела орнитологии Ольга Андриенко принесла лакомство двухмесячным очковым пингвинам.

Russia ZooСотрудница отдела орнитологии Ольга Андриенко кормит из рук двухмесячного детеныши очкового пингвина по кличке Рони в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
2 из 10

Сотрудница отдела орнитологии Ольга Андриенко принесла лакомство двухмесячным очковым пингвинам.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Илья Наймушин

Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова держит в руках двухнедельных детенышей ежа.

Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова держит в руках двухнедельных детенышей ежа обыкновенного в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
3 из 10

Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова держит в руках двухнедельных детенышей ежа.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Илья Наймушин

Зоолог отдела млекопитающих Никита Шмидт и двухмесячная косуля Рада.

Зоолог отдела млекопитающих Никита Шмидт кормит из рук двухмесячного детёныша косули по кличке Рада в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
4 из 10

Зоолог отдела млекопитающих Никита Шмидт и двухмесячная косуля Рада.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Илья Наймушин

Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" — один из крупнейших зоопарков России.

Двухмесячный детёныш эдипова тамарина в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
5 из 10

Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" — один из крупнейших зоопарков России.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Зоопарк открыл двери для посетителей в 2000 году.

Родившиеся в этом году обитатели зоопарка Роев ручей в Красноярске
6 из 10

Зоопарк открыл двери для посетителей в 2000 году.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин

Сначала его обитателями были в основном представители местной фауны, но очень скоро коллекция пополнилась экзотическими зверьками.

Двухмесячные детёныши очкового пингвина Рони и Рома, и двухлетний пингвин по кличке Рики (слева направо) в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
7 из 10

Сначала его обитателями были в основном представители местной фауны, но очень скоро коллекция пополнилась экзотическими зверьками.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Илья Наймушин

Со временем специалисты-зоологи собрали в Красноярске коллекцию диких животных со всех уголков планеты.

Двухмесячный детёныш косули по кличке Рада в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
8 из 10

Со временем специалисты-зоологи собрали в Красноярске коллекцию диких животных со всех уголков планеты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Зоопарк участвует в международных программах по спасению исчезающих животных.

Двухмесячный детёныш эдипова тамарина в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
9 из 10

Зоопарк участвует в международных программах по спасению исчезающих животных.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин

Пингвин Гумбольта плавает в бассейне в парке флоры и фауны "Роев ручей".

Молодой самец пингвина Гумбольта плавает в бассейне в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
10 из 10

Пингвин Гумбольта плавает в бассейне в парке флоры и фауны "Роев ручей".

© РИА Новости / Илья Наймушин
1 из 10

Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова кормит из бутылочки двухмесячного детеныша эдипова тамарина.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
2 из 10

Сотрудница отдела орнитологии Ольга Андриенко принесла лакомство двухмесячным очковым пингвинам.

© РИА Новости / Илья Наймушин
3 из 10

Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова держит в руках двухнедельных детенышей ежа.

© РИА Новости / Илья Наймушин
4 из 10

Зоолог отдела млекопитающих Никита Шмидт и двухмесячная косуля Рада.

© РИА Новости / Илья Наймушин
5 из 10

Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" — один из крупнейших зоопарков России.

© РИА Новости / Илья Наймушин
6 из 10

Зоопарк открыл двери для посетителей в 2000 году.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Сначала его обитателями были в основном представители местной фауны, но очень скоро коллекция пополнилась экзотическими зверьками.

© РИА Новости / Илья Наймушин
8 из 10

Со временем специалисты-зоологи собрали в Красноярске коллекцию диких животных со всех уголков планеты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
9 из 10

Зоопарк участвует в международных программах по спасению исчезающих животных.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
10 из 10

Пингвин Гумбольта плавает в бассейне в парке флоры и фауны "Роев ручей".

© РИА Новости / Илья Наймушин
 
Хорошие новостиРоссияПриморский океанариумЮжная АмерикаВладивостокПеруЧили
 
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