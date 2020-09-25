Эдипов тамарин, пингвин Гумбольта и просто ежики: детсад "Роева ручья"
Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова кормит из бутылочки двухмесячного детеныша эдипова тамарина.
Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова кормит из бутылочки двухмесячного детеныша эдипова тамарина.
Сотрудница отдела орнитологии Ольга Андриенко принесла лакомство двухмесячным очковым пингвинам.
Сотрудница отдела орнитологии Ольга Андриенко принесла лакомство двухмесячным очковым пингвинам.
Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова держит в руках двухнедельных детенышей ежа.
Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова держит в руках двухнедельных детенышей ежа.
Зоолог отдела млекопитающих Никита Шмидт и двухмесячная косуля Рада.
Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" — один из крупнейших зоопарков России.
Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" — один из крупнейших зоопарков России.
Зоопарк открыл двери для посетителей в 2000 году.
Сначала его обитателями были в основном представители местной фауны, но очень скоро коллекция пополнилась экзотическими зверьками.
Сначала его обитателями были в основном представители местной фауны, но очень скоро коллекция пополнилась экзотическими зверьками.
Со временем специалисты-зоологи собрали в Красноярске коллекцию диких животных со всех уголков планеты.
Со временем специалисты-зоологи собрали в Красноярске коллекцию диких животных со всех уголков планеты.
Зоопарк участвует в международных программах по спасению исчезающих животных.
Зоопарк участвует в международных программах по спасению исчезающих животных.
Пингвин Гумбольта плавает в бассейне в парке флоры и фауны "Роев ручей".
Пингвин Гумбольта плавает в бассейне в парке флоры и фауны "Роев ручей".