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Эдипов тамарин, пингвин Гумбольта и просто ежики: детсад "Роева ручья"
Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" за 20 лет работы собрал богатейшую коллекцию животных. Детеныши, родившиеся здесь в этом году, — в фотоленте... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:07
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дикие животные
пингвины
роев ручей
красноярск
животные
фото
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Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" за 20 лет работы собрал богатейшую коллекцию животных. Детеныши, родившиеся здесь в этом году, — в фотоленте Ria.ru.
красноярск
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дикие животные, пингвины, роев ручей, красноярск, животные, фото, фото

Эдипов тамарин, пингвин Гумбольта и просто ежики: детсад "Роева ручья"

15:07 25.09.2020 (обновлено: 15:43 25.09.2020)
707
Читать ria.ru в
Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" за 20 лет работы собрал богатейшую коллекцию животных. Детеныши, родившиеся здесь в этом году, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова кормит из бутылочки двухмесячного детеныша эдипова тамарина.

Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова кормит из рук двухмесячного детёныша эдипова тамарина в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
1 из 10

Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова кормит из бутылочки двухмесячного детеныша эдипова тамарина.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин

Сотрудница отдела орнитологии Ольга Андриенко принесла лакомство двухмесячным очковым пингвинам.

Russia ZooСотрудница отдела орнитологии Ольга Андриенко кормит из рук двухмесячного детеныши очкового пингвина по кличке Рони в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
2 из 10

Сотрудница отдела орнитологии Ольга Андриенко принесла лакомство двухмесячным очковым пингвинам.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Илья Наймушин

Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова держит в руках двухнедельных детенышей ежа.

Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова держит в руках двухнедельных детенышей ежа обыкновенного в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
3 из 10

Зоолог отдела млекопитающих Татьяна Третинникова держит в руках двухнедельных детенышей ежа.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Илья Наймушин

Зоолог отдела млекопитающих Никита Шмидт и двухмесячная косуля Рада.

Зоолог отдела млекопитающих Никита Шмидт кормит из рук двухмесячного детёныша косули по кличке Рада в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
4 из 10

Зоолог отдела млекопитающих Никита Шмидт и двухмесячная косуля Рада.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Илья Наймушин

Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" — один из крупнейших зоопарков России.

Двухмесячный детёныш эдипова тамарина в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
5 из 10

Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" — один из крупнейших зоопарков России.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Зоопарк открыл двери для посетителей в 2000 году.

Родившиеся в этом году обитатели зоопарка Роев ручей в Красноярске
6 из 10

Зоопарк открыл двери для посетителей в 2000 году.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин

Сначала его обитателями были в основном представители местной фауны, но очень скоро коллекция пополнилась экзотическими зверьками.

Двухмесячные детёныши очкового пингвина Рони и Рома, и двухлетний пингвин по кличке Рики (слева направо) в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
7 из 10

Сначала его обитателями были в основном представители местной фауны, но очень скоро коллекция пополнилась экзотическими зверьками.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Илья Наймушин

Со временем специалисты-зоологи собрали в Красноярске коллекцию диких животных со всех уголков планеты.

Двухмесячный детёныш косули по кличке Рада в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
8 из 10

Со временем специалисты-зоологи собрали в Красноярске коллекцию диких животных со всех уголков планеты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Зоопарк участвует в международных программах по спасению исчезающих животных.

Двухмесячный детёныш эдипова тамарина в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
9 из 10

Зоопарк участвует в международных программах по спасению исчезающих животных.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин

Пингвин Гумбольта плавает в бассейне в парке флоры и фауны "Роев ручей".

Молодой самец пингвина Гумбольта плавает в бассейне в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
10 из 10

Пингвин Гумбольта плавает в бассейне в парке флоры и фауны "Роев ручей".

© РИА Новости / Илья Наймушин
7520101
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Дикие животныепингвиныРоев ручейКрасноярскЖивотныеФото
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