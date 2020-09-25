https://ria.ru/20200925/zoopark-1577755508.html

Эдипов тамарин, пингвин Гумбольта и просто ежики: детсад "Роева ручья"

Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" за 20 лет работы собрал богатейшую коллекцию животных. Детеныши, родившиеся здесь в этом году, — в фотоленте... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:07

2020-09-25T15:07

2020-09-25T15:43

дикие животные

пингвины

роев ручей

красноярск

животные

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577753935_31:283:2937:1918_1400x0_80_0_0_3379bfc11f98ab6df1c1b7564d6d01cf.jpg

Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" за 20 лет работы собрал богатейшую коллекцию животных. Детеныши, родившиеся здесь в этом году, — в фотоленте Ria.ru.

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, пингвины, роев ручей, красноярск, животные, фото, фото