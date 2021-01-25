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https://ria.ru/20210125/zaderzhannyy-1594468606.html
Самому младшему из задержанных на незаконных акциях детей девять лет
Самому младшему из задержанных на незаконных акциях детей девять лет
Самому маленькому ребенку из задержанных в ходе несогласованной акции в субботу 9 лет, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в эфире... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:52
2021-01-25T14:01
россия
анна кузнецова
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Самому маленькому ребенку из задержанных в ходе несогласованной акции в субботу 9 лет, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия 1".Ранее Кузнецова сказала, что порядка 300 несовершеннолетних задержаны на несогласованных акциях в регионах России, из них в Москве около 70, в Санкт-Петербурге – порядка 30 детей."Самый маленький пока, естественно еще данные сверяются, еще свежи все эти события, ему 9 лет, я с ним поговорила. Когда услышала, что в Москве 9 и 12 лет ребятишки оказались в участке, их задержали как раз на митинге, взрослые пытались не пустить их в гущу событий... они оказались в участке, ожидая маму", - сказала Кузнецова в ответ на вопрос, сколько лет самому маленькому ребенку из задержанных полицией в ходе несогласованной субботней акции.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
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россия, анна кузнецова, происшествия

Самому младшему из задержанных на незаконных акциях детей девять лет

13:52 25.01.2021 (обновлено: 14:01 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Самому маленькому ребенку из задержанных в ходе несогласованной акции в субботу 9 лет, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее Кузнецова сказала, что порядка 300 несовершеннолетних задержаны на несогласованных акциях в регионах России, из них в Москве около 70, в Санкт-Петербурге – порядка 30 детей.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
08:00
Как уберечь детей от агитаторов
"Самый маленький пока, естественно еще данные сверяются, еще свежи все эти события, ему 9 лет, я с ним поговорила. Когда услышала, что в Москве 9 и 12 лет ребятишки оказались в участке, их задержали как раз на митинге, взрослые пытались не пустить их в гущу событий... они оказались в участке, ожидая маму", - сказала Кузнецова в ответ на вопрос, сколько лет самому маленькому ребенку из задержанных полицией в ходе несогласованной субботней акции.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
 
РоссияАнна КузнецоваПроисшествия
 
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