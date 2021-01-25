Самому младшему из задержанных на незаконных акциях детей девять лет
13:52 25.01.2021 (обновлено: 14:01 25.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Самому маленькому ребенку из задержанных в ходе несогласованной акции в субботу 9 лет, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее Кузнецова сказала, что порядка 300 несовершеннолетних задержаны на несогласованных акциях в регионах России, из них в Москве около 70, в Санкт-Петербурге – порядка 30 детей.
"Самый маленький пока, естественно еще данные сверяются, еще свежи все эти события, ему 9 лет, я с ним поговорила. Когда услышала, что в Москве 9 и 12 лет ребятишки оказались в участке, их задержали как раз на митинге, взрослые пытались не пустить их в гущу событий... они оказались в участке, ожидая маму", - сказала Кузнецова в ответ на вопрос, сколько лет самому маленькому ребенку из задержанных полицией в ходе несогласованной субботней акции.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.