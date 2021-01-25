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Во Владимире арестовали организаторов митинга 23 января
Во Владимире арестовали организаторов митинга 23 января
Октябрьский районный суд Владимира назначил двум организаторам несогласованного митинга 23 января наказание в виде административного ареста на семь и восемь... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:42
2021-01-25T12:42
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
владимир
происшествия
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РЯЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Октябрьский районный суд Владимира назначил двум организаторам несогласованного митинга 23 января наказание в виде административного ареста на семь и восемь суток, сообщается на сайте суда."В воскресенье, 24 января 2021 года, Октябрьским районным судом города Владимира в отношении организаторов несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия – митинга, проведенного 23 января 2021 года, вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ... Суд счел необходимым назначить Ишутину К.В. административное наказание в виде административного ареста на срок 8 суток, Туманову И.А. – на срок 7 суток", - сказано в сообщении.Суд установил, что Ишутин и Туманов в соцсети "ВКонтакте" разместили призывы к участию в несогласованной акции 23 января, нарушив тем самым порядок организации публичного мероприятия.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, владимир, происшествия

Во Владимире арестовали организаторов митинга 23 января

12:42 25.01.2021
 
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Depositphotos / aa-w
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РЯЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Октябрьский районный суд Владимира назначил двум организаторам несогласованного митинга 23 января наказание в виде административного ареста на семь и восемь суток, сообщается на сайте суда.
"В воскресенье, 24 января 2021 года, Октябрьским районным судом города Владимира в отношении организаторов несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия – митинга, проведенного 23 января 2021 года, вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ... Суд счел необходимым назначить Ишутину К.В. административное наказание в виде административного ареста на срок 8 суток, Туманову И.А. – на срок 7 суток", - сказано в сообщении.
Суд установил, что Ишутин и Туманов в соцсети "ВКонтакте" разместили призывы к участию в несогласованной акции 23 января, нарушив тем самым порядок организации публичного мероприятия.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
12:14
Источник: на незаконной акции в Москве 23 января пострадали 13 силовиков
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФВладимирПроисшествия
 
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