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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210125/karabakh-1594426541.html
Армения высоко оценивает роль США в урегулировании конфликта в Карабахе
Армения высоко оценивает роль США в урегулировании конфликта в Карабахе
Армянская сторона высоко оценивает роль США в мирном урегулировании карабахского конфликта и определении статуса Карабаха, говорится в поздравительном послании... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:13
2021-01-25T10:13
ситуация в нагорном карабахе
александр григорян
обсе
армен григорян
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Армянская сторона высоко оценивает роль США в мирном урегулировании карабахского конфликта и определении статуса Карабаха, говорится в поздравительном послании секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану по случаю его назначения на этот пост.Григорян заявил, что рассчитывает на встречу с Салливаном в ближайшее время для обсуждения вопросов армяно-американского партнерства, "чтобы сделать его более всеобъемлющим и всеохватывающим".Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Новый виток эскалации случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210121/zarif-1594068240.html
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александр григорян, обсе, армен григорян, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

Армения высоко оценивает роль США в урегулировании конфликта в Карабахе

10:13 25.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе
Азербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Армянская сторона высоко оценивает роль США в мирном урегулировании карабахского конфликта и определении статуса Карабаха, говорится в поздравительном послании секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану по случаю его назначения на этот пост.
"Армения придает большую важность двусторонним отношениям с Соединенными Штатами Америки, основанным на (принципах) демократии, прав человека и верховенства закона. Мы также высоко оцениваем роль США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в мирном урегулировании карабахского конфликта и окончательном определении статуса Нагорного Карабаха. Уверен, что усилия США сыграют эффективную роль в установлении всеобщей стабильности и безопасности в регионе", - говорится в послании, текст которого поступил в понедельник в распоряжение РИА Новости.
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Григорян заявил, что рассчитывает на встречу с Салливаном в ближайшее время для обсуждения вопросов армяно-американского партнерства, "чтобы сделать его более всеобъемлющим и всеохватывающим".
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
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С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Новый виток эскалации случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАлександр ГригорянОБСЕАрмен ГригорянНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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