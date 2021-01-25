https://ria.ru/20210125/karabakh-1594426541.html

Армения высоко оценивает роль США в урегулировании конфликта в Карабахе

Армения высоко оценивает роль США в урегулировании конфликта в Карабахе

Армянская сторона высоко оценивает роль США в мирном урегулировании карабахского конфликта и определении статуса Карабаха, говорится в поздравительном послании... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:13

2021-01-25T10:13

2021-01-25T10:13

ситуация в нагорном карабахе

александр григорян

обсе

армен григорян

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Армянская сторона высоко оценивает роль США в мирном урегулировании карабахского конфликта и определении статуса Карабаха, говорится в поздравительном послании секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану по случаю его назначения на этот пост.Григорян заявил, что рассчитывает на встречу с Салливаном в ближайшее время для обсуждения вопросов армяно-американского партнерства, "чтобы сделать его более всеобъемлющим и всеохватывающим".Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Новый виток эскалации случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/zarif-1594068240.html

https://ria.ru/20210118/karabakh-1593496487.html

нагорно-карабахская республика

москва

сша

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