Армения высоко оценивает роль США в урегулировании конфликта в Карабахе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе
ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Армянская сторона высоко оценивает роль США в мирном урегулировании карабахского конфликта и определении статуса Карабаха, говорится в поздравительном послании секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану по случаю его назначения на этот пост.
"Армения придает большую важность двусторонним отношениям с Соединенными Штатами Америки, основанным на (принципах) демократии, прав человека и верховенства закона. Мы также высоко оцениваем роль США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в мирном урегулировании карабахского конфликта и окончательном определении статуса Нагорного Карабаха. Уверен, что усилия США сыграют эффективную роль в установлении всеобщей стабильности и безопасности в регионе", - говорится в послании, текст которого поступил в понедельник в распоряжение РИА Новости.
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Григорян заявил, что рассчитывает на встречу с Салливаном в ближайшее время для обсуждения вопросов армяно-американского партнерства, "чтобы сделать его более всеобъемлющим и всеохватывающим".
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Новый виток эскалации случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.