https://ria.ru/20210125/arest-1594492135.html

В Петербурге арестовали напавшего на сотрудников ДПС на незаконной акции

В Петербурге арестовали напавшего на сотрудников ДПС на незаконной акции

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу Николая Девятого, ударившего двоих представителей правоохранительных органов на несогласованном митинге... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:33

2021-01-25T15:33

2021-01-25T15:46

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу Николая Девятого, ударившего двоих представителей правоохранительных органов на несогласованном митинге 23 января, сообщили в объединённой пресс-службе судов.Установлено, что 23 января Девятый на несогласованном митинге в Петербурге в ответ на требование сотрудника ГИБДД соблюдать порядок ударил его кулаком в лицо, от чего полицейский упал на асфальт. Убегая с места происшествия, мужчина ударил еще одного сотрудника правоохранительных органов, после чего скрылся.В пресс-службе судов уточнили, что Девятый вину признал, просил у суда домашний арест.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия