В Петербурге арестовали напавшего на сотрудников ДПС на незаконной акции
15:33 25.01.2021 (обновлено: 15:46 25.01.2021)
© РИА Новости / Алексей ДаничевУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу Николая Девятого, ударившего двоих представителей правоохранительных органов на несогласованном митинге 23 января, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
"Девятый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Срок ареста - 23.03.2021", - сообщили журналистам в объединённой пресс-службе.
Установлено, что 23 января Девятый на несогласованном митинге в Петербурге в ответ на требование сотрудника ГИБДД соблюдать порядок ударил его кулаком в лицо, от чего полицейский упал на асфальт. Убегая с места происшествия, мужчина ударил еще одного сотрудника правоохранительных органов, после чего скрылся.
В пресс-службе судов уточнили, что Девятый вину признал, просил у суда домашний арест.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
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