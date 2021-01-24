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https://ria.ru/20210124/simonyan-1594403395.html
Симоньян поблагодарила силовиков за работу на незаконных акциях
Симоньян поблагодарила силовиков за работу на незаконных акциях
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1" поблагодарила сотрудников российских правоохранительных органов за... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T23:12
2021-01-24T23:15
телеканал rt
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
маргарита симоньян
москва
сша
санкт-петербург
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1" поблагодарила сотрудников российских правоохранительных органов за работу на акциях 23 января и назвала их "настоящими мужиками"."Я хочу, пользуясь тем, что я в эфире, сказать спасибо тем людям, которые блестяще сделали свою работу. Это так называемые силовики. Если исключить действительно отвратительный эпизод с женщиной в Санкт-Петербурге... Но все остальные в ситуации, когда на них бросается эта, извините, гопота, борзые, как у нас говорят на юге, когда их бьют ногами. Так вот я хочу сказать спасибо &lt;...&gt; этим нашим парням. Я хорошо знаю этот тип людей, это настоящие русские мужики", — сказала она.Прошедшую 23 января незаконную акцию Симоньян назвала "мятежиком". Также она обратила внимание на публикации Telegram-каналов, писавших, что тридцать процентов протестующих вышли на улицы впервые. Некоторые "считальщики", отметила Симоньян, сочли эти данные свидетельством того, что блогера Алексея Навального якобы "услышали очень и очень многие""Это значит ровно обратное. Вчера у нас в акции в Москве участвовали четыре тысячи человек, ну, хорошо, пусть десять… У нас на (площади. — Прим.ред. ) Сахарова участвовало около пятидесяти тысяч, пусть сто… Это значит, что за десять лет Навальный потерял 90 процентов своих сторонников", — объяснила она.Самого блогера Симоньян назвала "переоценноной игрушкой Запада"."Мне кажется, он своим работодателям запудрил мозги. И они решили, что если его посадят, поднимется вся страна", — добавила главред.Отдельное внимание в преддверии несанкционированных акций уделялось школьникам – родителей просили оградить их от участия в незаконных мероприятиях – и студентам: в Кремле отмечали, что поход на несанкционированный митинг "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Говоря об участии несовершеннолетних в незаконных акциях, Симоньян напомнила, что дочь Навального находится за границей.Симоньян призналась, что не смотрит расследования Навального, но заметила, что Владимир Путин "действительно живет во дворце" — в Кремлевском.По ее мнению, деятельность Навального можно расценить как государственную измену."Человек наговорил уже на 15 государственных измен, человек составляет санкционные списки против России. Многое из того, что он делает – это и есть состав 275-й статьи. Это 20 лет строгого режима", — подчеркнула она.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников незаконных митингов. Кроме того, Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что к акции призывают "определенные провокаторы".В воскресенье московские следователи возбудили четыре уголовных дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". По версии следствия, агрессивные протестующие нанесли телесные повреждения двум бойцам Росгвардии и полицейскому, одному из них в лицо распылили газ из баллончика. Накануне также сообщалось об открытии уголовных дел по статьям "Хулиганство" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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телеканал rt, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, маргарита симоньян, москва, сша, санкт-петербург, общество

Симоньян поблагодарила силовиков за работу на незаконных акциях

23:12 24.01.2021 (обновлено: 23:15 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1" поблагодарила сотрудников российских правоохранительных органов за работу на акциях 23 января и назвала их "настоящими мужиками".
"Я хочу, пользуясь тем, что я в эфире, сказать спасибо тем людям, которые блестяще сделали свою работу. Это так называемые силовики. Если исключить действительно отвратительный эпизод с женщиной в Санкт-Петербурге... Но все остальные в ситуации, когда на них бросается эта, извините, гопота, борзые, как у нас говорят на юге, когда их бьют ногами. Так вот я хочу сказать спасибо <...> этим нашим парням. Я хорошо знаю этот тип людей, это настоящие русские мужики", — сказала она.
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Прошедшую 23 января незаконную акцию Симоньян назвала "мятежиком". Также она обратила внимание на публикации Telegram-каналов, писавших, что тридцать процентов протестующих вышли на улицы впервые. Некоторые "считальщики", отметила Симоньян, сочли эти данные свидетельством того, что блогера Алексея Навального якобы "услышали очень и очень многие"
"Это значит ровно обратное. Вчера у нас в акции в Москве участвовали четыре тысячи человек, ну, хорошо, пусть десять… У нас на (площади. — Прим.ред. ) Сахарова участвовало около пятидесяти тысяч, пусть сто… Это значит, что за десять лет Навальный потерял 90 процентов своих сторонников", — объяснила она.
Самого блогера Симоньян назвала "переоценноной игрушкой Запада".
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"Мне кажется, он своим работодателям запудрил мозги. И они решили, что если его посадят, поднимется вся страна", — добавила главред.
Отдельное внимание в преддверии несанкционированных акций уделялось школьникам – родителей просили оградить их от участия в незаконных мероприятиях – и студентам: в Кремле отмечали, что поход на несанкционированный митинг "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Говоря об участии несовершеннолетних в незаконных акциях, Симоньян напомнила, что дочь Навального находится за границей.
"Выводили детей (на акции. — Прим.ред.) специально. Где дети Навального, я стесняюсь спросить? А сын был на митинге, а дочка? А дочка уже совершеннолетняя — она в Америке, учится в Стэнфорде. А на какие шиши она в Стэнфорде учится? Это услуга родителям, взятка, коммерческая услуга. Услуга за развал нашей страны", — заявила она.
Симоньян призналась, что не смотрит расследования Навального, но заметила, что Владимир Путин "действительно живет во дворце" — в Кремлевском.
По ее мнению, деятельность Навального можно расценить как государственную измену.
"Человек наговорил уже на 15 государственных измен, человек составляет санкционные списки против России. Многое из того, что он делает – это и есть состав 275-й статьи. Это 20 лет строгого режима", — подчеркнула она.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников незаконных митингов. Кроме того, Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что к акции призывают "определенные провокаторы".
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В воскресенье московские следователи возбудили четыре уголовных дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". По версии следствия, агрессивные протестующие нанесли телесные повреждения двум бойцам Росгвардии и полицейскому, одному из них в лицо распылили газ из баллончика. Накануне также сообщалось об открытии уголовных дел по статьям "Хулиганство" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
 
Телеканал RTАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМаргарита СимоньянМоскваСШАСанкт-ПетербургОбщество
 
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