Видео со смеющимся над пострадавшей росгвардейцем проверят на подлинность
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Росгвардия проверит на наличие монтажа появившийся в интернете ролик, на котором сотрудник ведомства смеется якобы над инцидентом с женщиной на несогласованной протестной акции в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, указав, что ведомством также будет дана правовая оценка действиям своего сотрудника.
Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье она была выписана. В сети появился ролик, на котором росгвардеец, якобы реагируя на видео с инцидентом с женщиной, смеется над этой ситуацией.
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"В ходе дальнейшей проверки специалистами будет тщательно изучен сам ролик на предмет монтажа, а также дана правовая оценка действиям военнослужащего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что личность военнослужащего на выложенном в интернете видео в Росгвардии уже установили.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники оппозиционера Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. До проведения акций в городах России Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".