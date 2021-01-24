https://ria.ru/20210124/rosgvardiya-1594390827.html

Видео со смеющимся над пострадавшей росгвардейцем проверят на подлинность

Видео со смеющимся над пострадавшей росгвардейцем проверят на подлинность

Росгвардия проверит на наличие монтажа появившийся в интернете ролик, на котором сотрудник ведомства смеется якобы над инцидентом с женщиной на несогласованной... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T19:40

2021-01-24T19:40

2021-01-24T19:40

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Росгвардия проверит на наличие монтажа появившийся в интернете ролик, на котором сотрудник ведомства смеется якобы над инцидентом с женщиной на несогласованной протестной акции в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, указав, что ведомством также будет дана правовая оценка действиям своего сотрудника.Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье она была выписана. В сети появился ролик, на котором росгвардеец, якобы реагируя на видео с инцидентом с женщиной, смеется над этой ситуацией.Отмечается, что личность военнослужащего на выложенном в интернете видео в Росгвардии уже установили.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники оппозиционера Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. До проведения акций в городах России Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-24T19:40 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия