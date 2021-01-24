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В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
Двенадцать подростков были задержаны на несогласованной акции в субботу во Владивостоке, на них составили протоколы и отпустили, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T03:53
2021-01-24T03:53
россия
ольга ярославская
ольга романова (омбудсмен)
анна кузнецова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
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ВЛАДИВОСТОК, 24 янв – РИА Новости. Двенадцать подростков были задержаны на несогласованной акции в субботу во Владивостоке, на них составили протоколы и отпустили, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова.Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что на несогласованных акциях в регионах России задержаны порядка 300 несовершеннолетних, из них в Москве около 70, в Санкт-Петербурге – порядка 30 детей.Как она отметила на своей странице в Facebook, "то, что произошло во Владивостоке - преступление в отношении детей, совершенное на глазах у огромного количества взрослых". "Я была там от первой минуты и до последней. Я видела все это своими глазами. Живой щит из подростков. Людей постарше, швыряющих дорожные конусы в ОМОН. Прячущихся за спинами детей и быстро убегающих от полицейских", - написала детский омбудсмен Приморья.В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. По данным властей, на несогласованный митинг в субботу во Владивостоке собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания участников, возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношении сотрудников Росгвардии и полиции.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
https://ria.ru/20210123/moskva-1594324465.html
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россия, ольга ярославская, ольга романова (омбудсмен), анна кузнецова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, владивосток, санкт-петербург

В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков

03:53 24.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрохожие во время снегопада во Владивостоке
Прохожие во время снегопада во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 24 янв – РИА Новости. Двенадцать подростков были задержаны на несогласованной акции в субботу во Владивостоке, на них составили протоколы и отпустили, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что на несогласованных акциях в регионах России задержаны порядка 300 несовершеннолетних, из них в Москве около 70, в Санкт-Петербурге – порядка 30 детей.
"Были задержаны 12 несовершеннолетних, только юноши, 2003 и 2004 год рождения, двое иногородних, остальные - жители Владивостока. Среди задержанных три школьника, один парень нигде не учится и не работает, остальные - студенты профессиональных колледжей. Составлены протоколы об административном правонарушении. Все отпущены из отделов полиции", - сказала Романова.
Как она отметила на своей странице в Facebook, "то, что произошло во Владивостоке - преступление в отношении детей, совершенное на глазах у огромного количества взрослых". "Я была там от первой минуты и до последней. Я видела все это своими глазами. Живой щит из подростков. Людей постарше, швыряющих дорожные конусы в ОМОН. Прячущихся за спинами детей и быстро убегающих от полицейских", - написала детский омбудсмен Приморья.
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В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. По данным властей, на несогласованный митинг в субботу во Владивостоке собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания участников, возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношении сотрудников Росгвардии и полиции.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
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РоссияОльга ЯрославскаяОльга Романова (омбудсмен)Анна КузнецоваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваВладивостокСанкт-Петербург
 
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