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Полиция извинилась перед пострадавшей на незаконной акции в Петербурге
Полиция извинилась перед пострадавшей на незаконной акции в Петербурге
Начальник петербургского Управления организации охраны общественного порядка полковник Сергей Музыка посетил в больнице женщину, получившую травмы в инциденте с РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T15:05
2021-01-24T18:56
генеральная прокуратура рф
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Начальник петербургского Управления организации охраны общественного порядка полковник Сергей Музыка посетил в больнице женщину, получившую травмы в инциденте с сотрудником правоохранительных органов на несанкционированной акции накануне, и принес извинения от имени ГУ МВД. Об этом РИА Новости сообщили в главке полиции по Петербургу и Ленинградской области. Видеозапись происшествия с участием 54-летней жительницы города Луга и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге распространилась в соцсетях накануне. Как отмечается в сообщении, Музыка "подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми". Он пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.Полиция и прокуратура начали проверки опубликованного видео. Женщину, получившую травму при падении на землю, госпитализировали в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.Вечером 24 января в Комитете по здравоохранению Петербурга РИА Новости сообщили, что пострадавшую выписали. Несогласованные акции прошли 23 января в разных городах России. МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности как организаторов, так и участников этих мероприятий.
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/feyki-1594369325.html
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генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия

Полиция извинилась перед пострадавшей на незаконной акции в Петербурге

15:05 24.01.2021 (обновлено: 18:56 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Начальник петербургского Управления организации охраны общественного порядка полковник Сергей Музыка посетил в больнице женщину, получившую травмы в инциденте с сотрудником правоохранительных органов на несанкционированной акции накануне, и принес извинения от имени ГУ МВД.
Об этом РИА Новости сообщили в главке полиции по Петербургу и Ленинградской области.
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Видеозапись происшествия с участием 54-летней жительницы города Луга и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге распространилась в соцсетях накануне.
Как отмечается в сообщении, Музыка "подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми". Он пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.
Полиция и прокуратура начали проверки опубликованного видео. Женщину, получившую травму при падении на землю, госпитализировали в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Вечером 24 января в Комитете по здравоохранению Петербурга РИА Новости сообщили, что пострадавшую выписали.
Несогласованные акции прошли 23 января в разных городах России. МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности как организаторов, так и участников этих мероприятий.
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