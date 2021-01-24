https://ria.ru/20210124/izvineniya-1594366953.html

Полиция извинилась перед пострадавшей на незаконной акции в Петербурге

Полиция извинилась перед пострадавшей на незаконной акции в Петербурге

Начальник петербургского Управления организации охраны общественного порядка полковник Сергей Музыка посетил в больнице женщину, получившую травмы в инциденте с РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T15:05

2021-01-24T15:05

2021-01-24T18:56

генеральная прокуратура рф

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Начальник петербургского Управления организации охраны общественного порядка полковник Сергей Музыка посетил в больнице женщину, получившую травмы в инциденте с сотрудником правоохранительных органов на несанкционированной акции накануне, и принес извинения от имени ГУ МВД. Об этом РИА Новости сообщили в главке полиции по Петербургу и Ленинградской области. Видеозапись происшествия с участием 54-летней жительницы города Луга и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге распространилась в соцсетях накануне. Как отмечается в сообщении, Музыка "подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми". Он пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.Полиция и прокуратура начали проверки опубликованного видео. Женщину, получившую травму при падении на землю, госпитализировали в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.Вечером 24 января в Комитете по здравоохранению Петербурга РИА Новости сообщили, что пострадавшую выписали. Несогласованные акции прошли 23 января в разных городах России. МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности как организаторов, так и участников этих мероприятий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/feyki-1594369325.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия