https://ria.ru/20210124/aktsii-1594331576.html

Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях

Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что не увидел нарушений во время задержаний на... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T03:14

2021-01-24T03:14

2021-01-24T03:14

россия

ольга ярославская

валерий фадеев

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156003/84/1560038426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bebfe8abae10e43c393f6b10b9587beb.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что не увидел нарушений во время задержаний на незаконных акциях в субботу, и призвал расследовать призывы к несовершеннолетним участвовать в этих несогласованных акциях.Также Фадеев подчеркнул необходимость проведения тщательного расследования относительно агитации на участие в акциях несовершеннолетних. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам тиражируемых призывов в социальных сетях - TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, а также на сервисе YouTube."Это требует расследования. Потому что масштаб агитационной кампании в TikTok, в первую очередь, призывающей несовершеннолетних выходить на эти акции, очень серьезен. Специалисты по интернету говорят, чтобы развернуть такую кампанию, требуются значительные деньги либо помощь со стороны платформы, это очень серьезная операция. Я считаю, что вовлекать несовершеннолетних в подобного рода акции, по крайней мере, безответственно", - отметил глава СПЧ.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/moskva-1594324465.html

https://ria.ru/20210123/aktsii-1594325096.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга ярославская, валерий фадеев, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, общество