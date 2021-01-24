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Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что не увидел нарушений во время задержаний на... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T03:14
2021-01-24T03:14
россия
ольга ярославская
валерий фадеев
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что не увидел нарушений во время задержаний на незаконных акциях в субботу, и призвал расследовать призывы к несовершеннолетним участвовать в этих несогласованных акциях.Также Фадеев подчеркнул необходимость проведения тщательного расследования относительно агитации на участие в акциях несовершеннолетних. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам тиражируемых призывов в социальных сетях - TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, а также на сервисе YouTube."Это требует расследования. Потому что масштаб агитационной кампании в TikTok, в первую очередь, призывающей несовершеннолетних выходить на эти акции, очень серьезен. Специалисты по интернету говорят, чтобы развернуть такую кампанию, требуются значительные деньги либо помощь со стороны платформы, это очень серьезная операция. Я считаю, что вовлекать несовершеннолетних в подобного рода акции, по крайней мере, безответственно", - отметил глава СПЧ.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210123/moskva-1594324465.html
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россия, ольга ярославская, валерий фадеев, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, общество

Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях

03:14 24.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что не увидел нарушений во время задержаний на незаконных акциях в субботу, и призвал расследовать призывы к несовершеннолетним участвовать в этих несогласованных акциях.
"Эти акции незаконны. Мало того, что они несогласованные, так они проходят в период эпидемий. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения. Это что, первые задержания у нас? Это не первые несогласованные митинги. Обычно это заканчивается тем, что составляют акт об административном правонарушении и отпускают", - приводятся слова Фадеева на сайте СПЧ.
Также Фадеев подчеркнул необходимость проведения тщательного расследования относительно агитации на участие в акциях несовершеннолетних. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам тиражируемых призывов в социальных сетях - TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, а также на сервисе YouTube.
"Это требует расследования. Потому что масштаб агитационной кампании в TikTok, в первую очередь, призывающей несовершеннолетних выходить на эти акции, очень серьезен. Специалисты по интернету говорят, чтобы развернуть такую кампанию, требуются значительные деньги либо помощь со стороны платформы, это очень серьезная операция. Я считаю, что вовлекать несовершеннолетних в подобного рода акции, по крайней мере, безответственно", - отметил глава СПЧ.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального у здания Московского цирка Никулина на Цветном бульваре - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 22:49
СК возбудил уголовные дела после несогласованной акции в Москве
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 23:02
В ОП будут следить за судьбой задержанных на незаконных акциях
 
РоссияОльга ЯрославскаяВалерий ФадеевАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваОбщество
 
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