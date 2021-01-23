Суд в Волгограде оштрафовал 19 участников несогласованной акции
22:42 23.01.2021 (обновлено: 22:50 23.01.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Суд в Волгограде назначил 19 участникам несогласованной акции штрафы в 10 тысяч рублей, всего в суд поступил 21 материал, дела еще двоих будут рассмотрены позже, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Несанкционированная акция началась в Волгограде в сквере имени Симбирцева около 14.00 мск, затем участники направились в сторону областной администрации. Сотрудники полиции напоминали участникам акции, что она незаконна. Ближе к 15.00 начались первые задержания.
По информации Вальковской, в Центральный районный суд поступил 21 материал по факту участия в несогласованном мероприятии.
"Девятнадцать из них рассмотрены. Постановлением суда в отношении правонарушителей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. По двум делам об административном правонарушении судебное заседание отложено", - сообщила Вальковская.
Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.