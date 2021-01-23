https://ria.ru/20210123/shtrafy-1594324290.html

Суд в Волгограде оштрафовал 19 участников несогласованной акции

Суд в Волгограде оштрафовал 19 участников несогласованной акции

Суд в Волгограде назначил 19 участникам несогласованной акции штрафы в 10 тысяч рублей, всего в суд поступил 21 материал, дела еще двоих будут рассмотрены... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T22:42

2021-01-23T22:42

2021-01-23T22:50

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

волгоградская область

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Суд в Волгограде назначил 19 участникам несогласованной акции штрафы в 10 тысяч рублей, всего в суд поступил 21 материал, дела еще двоих будут рассмотрены позже, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.Несанкционированная акция началась в Волгограде в сквере имени Симбирцева около 14.00 мск, затем участники направились в сторону областной администрации. Сотрудники полиции напоминали участникам акции, что она незаконна. Ближе к 15.00 начались первые задержания.По информации Вальковской, в Центральный районный суд поступил 21 материал по факту участия в несогласованном мероприятии.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.

https://ria.ru/20210123/politsiya-1594323318.html

волгоградская область

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, волгоградская область, волгоград, происшествия