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Пользователи сообщили о сбоях в работе "Билайна", МТС и "Мегафона"
Пользователи сообщили о сбоях в работе "Билайна", МТС и "Мегафона"
Пользователи жалуются на проблемы в работе "Билайна", МТС, "Мегафона" и "Ростелекома". Об этом сообщает сервис Downdetector. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T12:41
2021-01-23T12:44
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователи жалуются на проблемы в работе "Билайна", МТС, "Мегафона" и "Ростелекома". Об этом сообщает сервис Downdetector.Основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и некоторых других российских городов.Пользователи "Билайна" жалуются на проблемы с проводным доступом в интернет (60%), мобильную связь (20%) и мобильный интернет (19%). Сбои в "Ростелекоме", как указывается на портале, коснулись работоспособности интернета (94%).Downdetector фиксирует у МТС проблемы с мобильной связью (38%), мобильным интернетом (33%) и проводным интернетом (28%).Пользователи "Мегафона" жалуются на проблемы с мобильным интернетом (67%), мобильной связью (26%) и проводным интернетом (6%). По данным портала, жалобы о сбоях стали поступать примерно с 11 часов дня. Ранее появлялась информация о проблемах с доступом к социальной сети Twitter и сервису Discord.
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челябинск, россия, билайн, мегафон, мтс, москва, краснодар, санкт-петербург, технологии, общество

Пользователи сообщили о сбоях в работе "Билайна", МТС и "Мегафона"

12:41 23.01.2021 (обновлено: 12:44 23.01.2021)
 
© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© Fotolia / Andrey Popov
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователи жалуются на проблемы в работе "Билайна", МТС, "Мегафона" и "Ростелекома". Об этом сообщает сервис Downdetector.
Основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и некоторых других российских городов.
Пользователи "Билайна" жалуются на проблемы с проводным доступом в интернет (60%), мобильную связь (20%) и мобильный интернет (19%). Сбои в "Ростелекоме", как указывается на портале, коснулись работоспособности интернета (94%).
Downdetector фиксирует у МТС проблемы с мобильной связью (38%), мобильным интернетом (33%) и проводным интернетом (28%).
Пользователи "Мегафона" жалуются на проблемы с мобильным интернетом (67%), мобильной связью (26%) и проводным интернетом (6%).
По данным портала, жалобы о сбоях стали поступать примерно с 11 часов дня.
Ранее появлялась информация о проблемах с доступом к социальной сети Twitter и сервису Discord.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
12:06
В работе Twitter произошел массовый сбой
 
ЧелябинскРоссияБилайнМегафонМТСМоскваКраснодарСанкт-ПетербургТехнологииОбщество
 
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