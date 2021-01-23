https://ria.ru/20210123/sboy-1594268959.html

Пользователи сообщили о сбоях в работе "Билайна", МТС и "Мегафона"

Пользователи сообщили о сбоях в работе "Билайна", МТС и "Мегафона"

Пользователи жалуются на проблемы в работе "Билайна", МТС, "Мегафона" и "Ростелекома". Об этом сообщает сервис Downdetector. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T12:41

2021-01-23T12:41

2021-01-23T12:44

челябинск

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санкт-петербург

технологии

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователи жалуются на проблемы в работе "Билайна", МТС, "Мегафона" и "Ростелекома". Об этом сообщает сервис Downdetector.Основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и некоторых других российских городов.Пользователи "Билайна" жалуются на проблемы с проводным доступом в интернет (60%), мобильную связь (20%) и мобильный интернет (19%). Сбои в "Ростелекоме", как указывается на портале, коснулись работоспособности интернета (94%).Downdetector фиксирует у МТС проблемы с мобильной связью (38%), мобильным интернетом (33%) и проводным интернетом (28%).Пользователи "Мегафона" жалуются на проблемы с мобильным интернетом (67%), мобильной связью (26%) и проводным интернетом (6%). По данным портала, жалобы о сбоях стали поступать примерно с 11 часов дня. Ранее появлялась информация о проблемах с доступом к социальной сети Twitter и сервису Discord.

https://ria.ru/20210123/twitter-1594263833.html

челябинск

россия

москва

краснодар

санкт-петербург

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челябинск, россия, билайн, мегафон, мтс, москва, краснодар, санкт-петербург, технологии, общество