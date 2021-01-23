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"Немцы уже пробовали". В Сети высмеяли призыв Порошенко к "осаде" Кремля
"Немцы уже пробовали". В Сети высмеяли призыв Порошенко к "осаде" Кремля
Пользователей Facebook удивил призыв бывшего президента Украины Петра Порошенко к "непрерывной осаде" Кремля. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T19:21
2021-01-23T20:00
россия
ситуация на украине
донбасс
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователей Facebook удивил призыв бывшего президента Украины Петра Порошенко к "непрерывной осаде" Кремля.Ранее экс-глава государства обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "продолжить непрерывную осаду Кремля" при помощи санкций. По мнению политика, Зеленскому также следует воспользоваться помощью США и вернуться к идее ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс.Российские пользователи Сети поиронизировали над словами об "осаде Кремля"."Немцы это уже пробовали в сороковых. Плачевно для них закончилось", — напомнили в комментариях."У нас уже новый хозяин Украины — это Байден, я так поняла", — задумалась одна из пользовательниц."Навел порядок на Украине, теперь россиянам советы дает", — отметила жительница Москвы."Осаждали и будут осаждать, кто только ни приходил — всех провожали с почестями до дома", — сыронизировали в комментариях."Вас уже в Белом доме заждались", — пошутил пользователь соцсети.Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что экс-президент Украины дает своему преемнику советы, ведущие к тупику в диалоге с Россией. Он также напомнил, что сам Порошенко "не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе".
https://ria.ru/20210122/blogersha-1594100974.html
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россия, ситуация на украине, донбасс, петр порошенко, владимир зеленский, москва, сша, украина, соцсети, в мире

"Немцы уже пробовали". В Сети высмеяли призыв Порошенко к "осаде" Кремля

19:21 23.01.2021 (обновлено: 20:00 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко после выступления накануне региональных выборов на Украине
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко после выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователей Facebook удивил призыв бывшего президента Украины Петра Порошенко к "непрерывной осаде" Кремля.
Ранее экс-глава государства обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "продолжить непрерывную осаду Кремля" при помощи санкций. По мнению политика, Зеленскому также следует воспользоваться помощью США и вернуться к идее ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс.
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Российские пользователи Сети поиронизировали над словами об "осаде Кремля".
"Немцы это уже пробовали в сороковых. Плачевно для них закончилось", — напомнили в комментариях.
"У нас уже новый хозяин Украины — это Байден, я так поняла", — задумалась одна из пользовательниц.
"Навел порядок на Украине, теперь россиянам советы дает", — отметила жительница Москвы.
"Осаждали и будут осаждать, кто только ни приходил — всех провожали с почестями до дома", — сыронизировали в комментариях.
"Вас уже в Белом доме заждались", — пошутил пользователь соцсети.
Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что экс-президент Украины дает своему преемнику советы, ведущие к тупику в диалоге с Россией. Он также напомнил, что сам Порошенко "не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе".
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