Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210123/poroshenko-1594241682.html
Порошенко призвал к "непрерывной осаде" Кремля
Порошенко призвал к "непрерывной осаде" Кремля
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского "продолжить непрерывную осаду Кремля" при помощи... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T01:58
2021-01-23T01:58
россия
ситуация на украине
дмитрий кулеба
петр порошенко
мид украины
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580384883_0:0:3158:1777_1920x0_80_0_0_08dc95e694f41ea760722a504f6cce00.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского "продолжить непрерывную осаду Кремля" при помощи санкций. Об этом он заявил в эфире украинского "5 канала".По мнению политика, Зеленскому нужно привлечь к переговорам США и вернуться к идее ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс. Порошенко считает, что у Киева имеются хорошие шансы добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе, пока у власти в Германии находится канцлер Ангела Меркель.Порошенко добавил, что в 2021 году в Донбассе не будет условий для проведения местных выборов. Власть, по его мнению, не должна раздражать народ разговорами на эту тему, то же касается и закупки газа у Москвы, чтобы "вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля".Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на межгосударственную тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба регулярно делает недружественные заявления в адрес России. Так, он заявил о том, что Крым сам "выскользнет" из рук Москвы и станет украинским.В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210121/voyna-1594048895.html
https://ria.ru/20210122/donbass-1594227837.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580384883_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_5988d00fef9142c8a2ea518844fdf5c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, дмитрий кулеба, петр порошенко, мид украины, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Порошенко призвал к "непрерывной осаде" Кремля

01:58 23.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского "продолжить непрерывную осаду Кремля" при помощи санкций. Об этом он заявил в эфире украинского "5 канала".
По мнению политика, Зеленскому нужно привлечь к переговорам США и вернуться к идее ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс. Порошенко считает, что у Киева имеются хорошие шансы добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе, пока у власти в Германии находится канцлер Ангела Меркель.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 17:42
"Пупок развяжется". Украине предрекли разгром в войне с Россией
Порошенко добавил, что в 2021 году в Донбассе не будет условий для проведения местных выборов. Власть, по его мнению, не должна раздражать народ разговорами на эту тему, то же касается и закупки газа у Москвы, чтобы "вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля".
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на межгосударственную тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба регулярно делает недружественные заявления в адрес России. Так, он заявил о том, что Крым сам "выскользнет" из рук Москвы и станет украинским.
Разрушенный дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 20:54
Россию в проекте о переходном периоде для Донбасса назовут "агрессором"
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
 
РоссияСитуация на УкраинеДмитрий КулебаПетр ПорошенкоМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11Ученый рассказал, можно ли привиться двумя вакцинами от COVID-19
15:03В Ростове-на-Дону участники незаконной акции пытаются снести заграждения
15:03В Саратове школьник погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки
15:02Главная новогодняя елка России покинула Кремль
14:56Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским
14:56В США выявили 186,8 тысячи новых случаев COVID-19
14:55В ЛНР заявили о перехвате украинского беспилотника в Донбассе
14:51Адмирал назвал Феликса Громова хорошим моряком
14:49КПРФ объяснила "участие" отсутствовавших депутатов в работе Госдумы
14:46Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро
14:43Соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях
14:42В центре Москве около четырех тысяч человек собрались на незаконную акцию
14:35В Петербурге участники незаконной акции вернулись на Сенатскую площадь
14:33Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть
14:30В Москве на незаконной акции начались потасовки с полицией
14:29Бутина назвал проходящие в регионах незаконные акции "агонией протеста"
14:27Москалькова прокомментировала незаконные акции на Дальнем Востоке
14:26Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в Висмар
14:25Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин
14:16В Санкт-Петербурге начались первые задержания на несогласованной акции
Лента новостейМолния