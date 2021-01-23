https://ria.ru/20210123/poroshenko-1594241682.html

Порошенко призвал к "непрерывной осаде" Кремля

Порошенко призвал к "непрерывной осаде" Кремля

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского "продолжить непрерывную осаду Кремля" при помощи... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T01:58

2021-01-23T01:58

2021-01-23T01:58

россия

ситуация на украине

дмитрий кулеба

петр порошенко

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского "продолжить непрерывную осаду Кремля" при помощи санкций. Об этом он заявил в эфире украинского "5 канала".По мнению политика, Зеленскому нужно привлечь к переговорам США и вернуться к идее ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс. Порошенко считает, что у Киева имеются хорошие шансы добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе, пока у власти в Германии находится канцлер Ангела Меркель.Порошенко добавил, что в 2021 году в Донбассе не будет условий для проведения местных выборов. Власть, по его мнению, не должна раздражать народ разговорами на эту тему, то же касается и закупки газа у Москвы, чтобы "вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля".Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на межгосударственную тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба регулярно делает недружественные заявления в адрес России. Так, он заявил о том, что Крым сам "выскользнет" из рук Москвы и станет украинским.В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210121/voyna-1594048895.html

https://ria.ru/20210122/donbass-1594227837.html

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россия, ситуация на украине, дмитрий кулеба, петр порошенко, мид украины, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире