В Петербурге прокуратура проводит проверки нарушений на незаконной акции
22:39 23.01.2021 (обновлено: 22:59 23.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений на несогласованной акции, а также по факту применения физической силы в отношении женщины, сообщает ведомство.
Ранее городские власти сообщили РИА Новости, что женщина, которую, предположительно, ударил на несогласованной акции один из силовиков, доставлена в НИИ скорой помощи. В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что проводят проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где проходила несогласованная акция.
"Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных митингов, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок, а также по факту применения физической силы в отношении женщины", - говорится в сообщении.