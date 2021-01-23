https://ria.ru/20210123/peterburg-1594324135.html

В Петербурге прокуратура проводит проверки нарушений на незаконной акции

В Петербурге прокуратура проводит проверки нарушений на незаконной акции

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений на несогласованной акции, а также по факту применения физической силы в отношении... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T22:39

2021-01-23T22:39

2021-01-23T22:59

гумвд

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений на несогласованной акции, а также по факту применения физической силы в отношении женщины, сообщает ведомство.Ранее городские власти сообщили РИА Новости, что женщина, которую, предположительно, ударил на несогласованной акции один из силовиков, доставлена в НИИ скорой помощи. В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что проводят проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где проходила несогласованная акция.

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, россия, санкт-петербург, происшествия