https://ria.ru/20210123/peterburg-1594278233.html

В Санкт-Петербурге начались первые задержания на несогласованной акции

В Санкт-Петербурге начались первые задержания на несогласованной акции

Задержания участников несанкционированного митинга начались в Петербурге до начала акции, полицейские уже вытеснили участников с Сенатской площади, передает... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:16

2021-01-23T14:16

2021-01-23T14:19

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594275662_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_055fe960c34b80abea5dd9425ae8900a.jpg

С -ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Задержания участников несанкционированного митинга начались в Петербурге до начала акции, полицейские уже вытеснили участников с Сенатской площади, передает корреспондент РИА Новости.Полицейские через громкоговорители предупредили участников акции о том, что акция не согласована, и попросили собравшихся разойтись. Собравшиеся на митинг не подчинились требованиям.Как сообщает корреспондент РИА Новости, за нарушения были задержаны несколько человек. Их задерживали по одному и доставляли в автобус.В Петербурге в субботу перекрыта Дворцовая площадь, ограждения выставлены по периметру сквера напротив Исаакиевского собора, прилегающего к Сенатской площади. Закрыты несколько центральных станций метро.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/kuznetsova-1594260144.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, санкт-петербург