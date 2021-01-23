https://ria.ru/20210123/pensiya-1594308155.html

СР внесла в Госдуму проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

СР внесла в Госдуму проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Фракция "Справедливая Россия" в ГД вновь внесла в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, аналогичный проект уже был... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T18:50

2021-01-23T18:50

2021-01-23T18:50

россия

антон дроздов

совет федерации рф

пенсионный фонд рф

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593247692_0:73:2994:1757_1920x0_80_0_0_49229f355c875ec3b76b72b167ae2e0e.jpg

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД вновь внесла в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, аналогичный проект уже был внесен эсерами в июне 2020 года, однако кабмин его не поддержал.В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.Он напомнил, что это "приоритетный и программный для нашей партии закон". "Справедливая Россия" изначально выступала против этого антинародного решения и неоднократно требовала прекратить дискриминацию в отношении 7,3 миллионов наших сограждан", - подчеркнул Миронов.Он напомнил, что летом справороссы внесли в ГД законопроект, который предусматривает не только восстановление индексации, но и выплату работающим пенсионерам тех средств, которые те не получили в результате "заморозки". "Но ситуация в экономике вряд ли позволит такие бюджетные траты. Сейчас важно сделать первый самый важный шаг, а к вопросу компенсации мы обязательно вернемся", - заметил политик.Также Миронов напомнил, что по поручению президента РФ Минтруд к 1 февраля должен представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.Кроме проекта эсеров, на рассмотрении Госдумы в настоящее время находятся аналогичные проекты от ЛДПР и КПРФ.

https://ria.ru/20210121/pensii-1594063487.html

https://ria.ru/20210120/pensii-1593892879.html

https://ria.ru/20210116/pensiya-1593289897.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон дроздов, совет федерации рф, пенсионный фонд рф, госдума рф