https://ria.ru/20210123/pensiya-1594308155.html
СР внесла в Госдуму проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
СР внесла в Госдуму проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Фракция "Справедливая Россия" в ГД вновь внесла в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, аналогичный проект уже был... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T18:50
2021-01-23T18:50
2021-01-23T18:50
россия
антон дроздов
совет федерации рф
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД вновь внесла в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, аналогичный проект уже был внесен эсерами в июне 2020 года, однако кабмин его не поддержал.В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.Он напомнил, что это "приоритетный и программный для нашей партии закон". "Справедливая Россия" изначально выступала против этого антинародного решения и неоднократно требовала прекратить дискриминацию в отношении 7,3 миллионов наших сограждан", - подчеркнул Миронов.Он напомнил, что летом справороссы внесли в ГД законопроект, который предусматривает не только восстановление индексации, но и выплату работающим пенсионерам тех средств, которые те не получили в результате "заморозки". "Но ситуация в экономике вряд ли позволит такие бюджетные траты. Сейчас важно сделать первый самый важный шаг, а к вопросу компенсации мы обязательно вернемся", - заметил политик.Также Миронов напомнил, что по поручению президента РФ Минтруд к 1 февраля должен представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.Кроме проекта эсеров, на рассмотрении Госдумы в настоящее время находятся аналогичные проекты от ЛДПР и КПРФ.
https://ria.ru/20210121/pensii-1594063487.html
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россия, антон дроздов, совет федерации рф, пенсионный фонд рф, госдума рф
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости.
Фракция "Справедливая Россия
" в ГД вновь внесла в Госдуму
законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, аналогичный проект уже был внесен эсерами в июне 2020 года, однако кабмин его не поддержал.
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации
не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова
, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.
"Фракция "Справедливая Россия" предприняла очередную попытку восстановить справедливость в отношении работающих пенсионеров. Справороссы внесли на рассмотрение Госдумы проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации и выплаты страховой пенсии пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность", - отметил в субботу в своем Telegram-канале лидер фракции Сергей Миронов.
Он напомнил, что это "приоритетный и программный для нашей партии закон". "Справедливая Россия" изначально выступала против этого антинародного решения и неоднократно требовала прекратить дискриминацию в отношении 7,3 миллионов наших сограждан", - подчеркнул Миронов.
Он напомнил, что летом справороссы внесли в ГД законопроект, который предусматривает не только восстановление индексации, но и выплату работающим пенсионерам тех средств, которые те не получили в результате "заморозки". "Но ситуация в экономике вряд ли позволит такие бюджетные траты. Сейчас важно сделать первый самый важный шаг, а к вопросу компенсации мы обязательно вернемся", - заметил политик.
Также Миронов напомнил, что по поручению президента РФ Минтруд к 1 февраля должен представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.
"Наша инициатива позволяет ускорить и упростить процесс решения этой важнейшей проблемы. Теперь все зависит от правительства и коллег-депутатов, которые получают очередной шанс доказать, что они не на словах, а на деле готовы восстановить справедливость", - заключил политик.
Кроме проекта эсеров, на рассмотрении Госдумы в настоящее время находятся аналогичные проекты от ЛДПР
и КПРФ
.