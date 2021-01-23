https://ria.ru/20210123/noch-1594316553.html

Частые пробуждения по ночам связали с опасными болезнями

Частые пробуждения по ночам связали с опасными болезнями

Частые пробуждения по ночам могут быть связаны с отклонениями в работе ряда органов, в том числе щитовидной железы, дыхательных путей, а также... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T20:25

2021-01-23T20:25

2021-01-23T22:40

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Частые пробуждения по ночам могут быть связаны с отклонениями в работе ряда органов, в том числе щитовидной железы, дыхательных путей, а также сердечно-сосудистой системы, заявила сомнолог Елена Царева в разговоре с порталом NEWS.ru.По ее словам, проблемы со сном также могут свидетельствовать о тревоге, депрессии или даже наличии апноэ — остановке дыхания во время сна в среднем на 20-30 секунд."Также хотелось бы отметить, что проблемы с ночным сном могут возникать у человека из-за возраста. Все дело в том, что у пожилых людей уменьшается выработка мелатонина — гормона, который обеспечивает крепкий сон. Из-за этого человек начинает спать очень поверхностно", — добавила она.Как отметила врач, за медицинской помощью следует обращаться в том случае, если человек замечает, что просыпается по ночам чаще трех раз в неделю на протяжении нескольких месяцев. Также следует насторожиться при появлении ежедневного храпа.

https://ria.ru/20210110/son-1592436213.html

https://ria.ru/20201125/khrap-1586305901.html

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