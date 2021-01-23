Кузнецова объяснила "задержание" ребенка на акции в Москве
15:56 23.01.2021 (обновлено: 16:45 23.01.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Действия полицейского по отношению к ребёнку на незаконной акции в Москве были попыткой вывести его за периметр для безопасности, ребенок, по предварительным данным, уже передан родителям, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором полицейский уводит из толпы несовершеннолетнего на незаконной акции в Москве.
"Сейчас уточняем всё по задержанию ребёнка в Москве, на видео видны грубые действия по отношению к несовершеннолетнему со стороны полицейского. Как выяснилось, с целью вывести его за периметр для безопасности. По предварительной информации, ребёнок уже передан родителям. Выясняем детали!"- заявила Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".