https://ria.ru/20210123/kuznetsova-1594289309.html

Кузнецова объяснила "задержание" ребенка на акции в Москве

Кузнецова объяснила "задержание" ребенка на акции в Москве

Действия полицейского по отношению к ребёнку на незаконной акции в Москве были попыткой вывести его за периметр для безопасности, ребенок, по предварительным... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:56

2021-01-23T15:56

2021-01-23T16:45

анна кузнецова

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Действия полицейского по отношению к ребёнку на незаконной акции в Москве были попыткой вывести его за периметр для безопасности, ребенок, по предварительным данным, уже передан родителям, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором полицейский уводит из толпы несовершеннолетнего на незаконной акции в Москве.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

https://ria.ru/20210123/sotsseti-1594280736.html

https://ria.ru/20210123/nakazanie-1594288312.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, алексей навальный, москва, происшествия