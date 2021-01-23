Кузнецова рассказала о "живой цепи" детей на акции во Владивостоке
11:13 23.01.2021 (обновлено: 14:12 23.01.2021)
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о детях на несанкционированной акции во Владивостоке, которые стоят живой цепью перед митингующими.
"Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?" — написала она в Facebook.
Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке несколько сотен человек пришли на организованные сторонниками Алексея Навального несанкционированные акции. Несколько человек задержаны за нарушения порядка.
В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещено проведение массовых мероприятий. В правительстве края РИА Новости сообщили, что никто не подавал заявок на проведение митингов 23 января на центральной площади Владивостока.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам — родителей просят оградить их от акций — и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.