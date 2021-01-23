https://ria.ru/20210123/kuznetsova-1594260144.html

Кузнецова рассказала о "живой цепи" детей на акции во Владивостоке

Кузнецова рассказала о "живой цепи" детей на акции во Владивостоке

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о детях на несанкционированной акции во Владивостоке, которые стоят живой цепью перед митингующими. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:13

2021-01-23T11:13

2021-01-23T14:12

ольга ярославская

анна кузнецова

дальний восток

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

владивосток

общество

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о детях на несанкционированной акции во Владивостоке, которые стоят живой цепью перед митингующими.Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке несколько сотен человек пришли на организованные сторонниками Алексея Навального несанкционированные акции. Несколько человек задержаны за нарушения порядка.В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещено проведение массовых мероприятий. В правительстве края РИА Новости сообщили, что никто не подавал заявок на проведение митингов 23 января на центральной площади Владивостока.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам — родителей просят оградить их от акций — и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/zyuganov-1594259519.html

https://ria.ru/20210122/arest-1594224742.html

дальний восток

москва

владивосток

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Задержания на несанкционированной акции сторонников Навального во Владивостоке Несколько сотен человек вышли на несанкционированные акции сторонников Навального на Дальнем Востоке, несмотря на предупреждения о их незаконности. По данным местных властей, в Хабаровске - около 250 человек, во Владивостоке - около 500. Полиция задерживала отдельных нарушителей, точного числа пока нет. На кадрах из Владивостока видно, как мужчина примеривается, а затем пытается ударить полицейского и убегает. 2021-01-23T11:13 true PT0M14S

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ольга ярославская, анна кузнецова, дальний восток, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, владивосток, общество